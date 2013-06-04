暴雨滂沱 香港15万人烛光晚会悼六四

Image caption 许多民众在滂沱大雨下继续留守烛光晚会。

1989年六四天安门学运遭受镇压24周年，香港依旧举行中国领土上最大规模的悼念晚会，但却因恶劣天气而提前结束。

今年的悼念活动是习近平、李克强新领导班子接掌中共权力后的首次。与此同时，在晚会举办前发生的“爱国爱民”口号争议的阴霾笼罩着集会。

支联会主席李卓人称有15万人参加，香港警方则称有5.4万人。不少迟到的民众在宣布提前散会后仍然继续进场。

李卓人对BBC中文网说，习近平上台后对言论自由的打压反而收紧，香港的集会是要让他看见，香港人既不满六四镇压，也不满当前的打压。

他说：“现在也不只是香港人，很多内地人也来参加我们的烛光晚会，也就是说要让新的领导人知道平反六四是人心所向。”

这次提前结束集会的决定虽然得到不少市民谅解，参与的群众也有秩序地离开维多利亚公园，但显然也有市民感到不满。

就在李卓人接受本地媒体集体采访期间，零星的参加者到主舞台前与工作人员理论，表现颇为激动。

李卓人说：“他们坚持的精神已经可以给北京政权看到香港市民是坚持平反六四，坚持（要实现）民主的中国。”

首次中断

我觉得本土派和我们一样，没有什么分歧，主要大家都希望一党专政可以结束，因为大家都是面对同一个专政独裁的政权，香港人的抗争和中国内地同胞的抗争是同一个抗争。 李卓人<br>香港市民支援爱国民主运动联合会主席

集会开始之际，维多利亚公园开始风雨大作，舞台上主办单位支联会的音响器材与灯光也多次跳闸。支联会最终于21时前（格林尼治标准时间13时）宣布解散。

大会本来预备播出天安门母亲代表陆燕京、六四民运领袖王丹和已故湖南民运人士李旺阳妹妹李旺玲的讲话视频，最终只能呼吁集会人士到支联会网站收看。

李卓人对媒体记者说，这是支联会首次因为恶劣天气而中断集会。

而在下雨之前，维多利亚公园六个七人足球场已经满座，比邻面积达1万平方米的中央草坪也坐满了一半。

虽然出席的民众都在喊“平反六四”的口号，但是对于能否真正实现平反，大家的看法都不尽相同。

第五次来六四烛光晚会的黄小姐对BBC中文网说：“会平反的，就是不知道什么时候能平反。我没想过这个领导班子（会否平反六四）的问题。”

第二次出席的罗小姐说：“去年的李旺阳事件已经能反映出来，（北京）中央其实还是比较保守的，因为他‘被自杀’这件事情没有人去调查，现在连李旺玲都出事了，中国的民主道路还有一大段路要走。”

高中生罗丹明是第三次来六四烛光晚会。他说：“国家主席也许想平反，但是他背后的人不允许的话，还是一个问题。”

“但是为了这个微小的机会，我们要更加努力去争取。”

本土争议

六四集会的出席人数向来被视为香港民主派活动的其中一个风向标。大雨对出席人数的影响难以评估，但支联会公布有15万人参加，仍然比去年减少了3万人。

而此前“本土派”等对支联会原拟使用的“爱国爱民，香港精神”口号大为不满，“本土派”本来也呼吁抵制支联会的活动。

Image caption “本土派”争议曾引起人们对港支联集会传承的担忧。

在近年香港与中国内地因抢购奶粉、涌港产子等矛盾的背景下冒起的“本土派”认为，要与中国内地“切割”，不理会中国内地的民主问题，只关心香港民众的自身利益。

据香港媒体报道，在维多利亚公园的烛光晚会举行之际，一些不满支联会主张的人改在尖沙咀海旁和西环北京中央正府驻香港联络办公室外举行悼念活动。

一位带着学生来参加烛光晚会的中学教师对BBC中文网说：“如果我们尊重历史，就能看见六四不光是中国的事情，也是香港的事情。”

“当年有许多香港人很投入、很认真地对待这件事情，二六四集会办了二十四年，这段历史也是由香港人创造出来的。”

李卓人对BBC中文网说：“这个争论我觉得是很健康的，因为争论本身让我们去反思香港人和六四的关系、香港人和中国的关系。”

“我觉得本土派和我们一样，没有什么分歧，主要大家都希望一党专政可以结束，因为大家都是面对同一个专政独裁的政权，香港人的抗争和中国内地同胞的抗争是同一个抗争。”

实习生梁祺钧对本文也有贡献。