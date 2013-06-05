官媒冷处理陈希同病逝 网民莫衷一是

Image caption 官方有意避开六四24周年敏感期推迟三天证实陈希同死讯。

中国官方通讯社新华社周三（6月5日）发布消息，证实1989年“六四”时期的北京市市长陈希同病逝。

新华社的这条消息标题极为简单，仅五字：“陈希同病亡”，丝毫没有提及陈希同的生前职务。

不仅标题如此，消息正文也未提及陈希同的生前官职，也没有提及他曾是中共党员，甚至没有加上“同志”的惯例称呼。

消息全文仅57字：“陈希同因患癌症，于2013年6月2日病亡。陈希同，男，83岁，于1998年7月31日被北京市高级人民法院判处有期徒刑16年。2006年5月31日保外就医。”

消息不仅简单，也没提及陈希同去世的具体时间，这也区别中共此前发布高官讣告。

新华社的这一消息成为“标准体”，虽被新浪、网易、腾讯等网站以及各地方媒体网站纷纷转载，但正文均无一例外地照搬“新华体”。

新浪网站刊登此消息时，只是对标题微做修改，变成加长版的“陈希同因患癌症6月2日病亡”，但仍然避免提及其前北京市长和前北京市委书记的职务。

地方媒体

陈希同病逝的消息虽“如出一辙”，但地方媒体也有一定的“自选动作”。

《21世纪经济报道》发表微博说：“陈希同2006年保外就医后，即在北京小汤山疗养院养病，专注于业余摄影，摄得两千多幅汤山风物，并将摄影及有关诗词编辑成册，晚景甚为超然。”

江苏“吴江新闻网”的微博则给出陈希同的更多信息，但仍未提及有关“六四”的敏感时间：“陈希同曾任北京市委书记，后被中纪委审查，查明有侵吞贵重物品、腐化堕落、牟取非法利益、严重失职等问题，报中共中央批准，被开除党籍。1998年7月31日被北京市高院以贪污罪、玩忽职守罪依法判处有期徒刑16年。”

敏感事件

陈希同的去世正逢“六四”24周年前夕，这一敏感事件遭到中国当局的严密监视和控制，网络上任何关于“六四”的词眼均成为敏感词被删除，甚至连“蜡烛”、“今天”、“今晚”等词也被禁止搜索。

官方媒体拖延三天后才证实陈希同的病逝，但在香港的中国官方机构中通社和美联社则于周二“六四”当天报道这一消息，中通社的报道给出陈希同于6月2日上午9时54分在北京去世的具体时间。

海外的中文网站博讯亦于当天引述消息说，陈希同的遗体已秘密火化，由于时机敏感，北京当局打算“六四”之后才公布消息。

“八九民运”期间，陈希同任北京市市长，他被指为北京戒严行动的总指挥，后来据在香港出版的书籍，陈希同否认是戒严行动总指挥，表示在"六四事件"中承担了过多的责任。

网民言论

新华社发布消息后的一小时内，BBC中文网在新浪微博上直接搜索“陈希同”，并没有被禁。

看网友评论，不少人不知陈希同是谁，有网友甚至说“我以为是陈冠希呢。”

另有网友对官方冷处理陈希同的死讯不满，比如，有网友说：“病亡？病逝！”，或“好歹给个病逝吧。”

另有网友对陈希同表达不满，“江湖的最后一个大佬”、也有人说“真是便宜他了”。

也有人对“六四”时期的关键人物一一去世表示失落，有网友说：“百度词条里陈希同被分类在中国落马官员。我不知道以后我的孩子能从何处窥视真实的历史，我该怎样给她讲过去的故事。”

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