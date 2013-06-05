吉林大火死亡人数增至120

2013年6月5日

图像加注文字， 火灾事故中的死者亲属情绪激动向当局讨说法

中国吉林长春德惠市宝源丰禽业公司屠宰场内周一（6月3日）清晨发生液氨泄漏爆炸，引发大火，截至目前死亡人数增加到120人，77人受伤。

中国总理李克强为此次事故召开会议，向地方部门提出了包括耐心细致做好善后工作，公开透明、及时准确地发布事故信息和伤亡情况，做好解疑释惑工作，妥善回应社会关切等多项要求。

相关部门已通知遇难者家属认领尸体。据介绍，目前能够确定身份的死难者的遗体有70多位，另外一些遗体由于烧得很重，无法辨认，必须通过DNA检测来确定身份。

媒体引述长春市政府副秘书长赵显对记者介绍，目前现在现场搜救工作最大难题，就是对液氨罐的处理。火灾现场一共有13个液氨罐，里面有50吨液氨。火灾发生时，有一只液氨罐发生泄漏，剩余的12个液氨罐中还有47吨液氨。

但周二下午的事故发布会仅进行了四分钟。发布会结束之后，没有提问环节。多名记者追问长春市政府副秘书长赵显，“死者名单何时公布？”“真正的事故原因有没有查明？ ”，但赵显被记者们追了几层楼，始终拒绝回答。

有亲属称，厂里百分之七十都是女员工，锁门是为防女员工老上厕所。情绪激动的家属，周二（4日）曾跪地拦车，要求官方给出解释。

据路透社报道，周三仍有亲属在现场附近抗议，宣称官方隐瞒了火灾事故的确切人数。

宝源丰禽业公司是当地通过招商引资于2009年兴办的企业，企业用工流动性很大，除了德惠当地工人，还有大量黑龙江、辽宁和内蒙古籍的工人。

官方媒体称，有关部门正根据遇难者、受伤救治者以及脱险无碍者三项加在一起和企业当班数相一致的原则进行认真核对，确保准确无误，不漏一人。

宝源丰禽业公司的董事长和总经理目前已经被当局拘押。