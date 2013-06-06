重庆视频丑闻案主角雷政富19日公审

Image caption 雷政富面临受贿罪的起诉

中国官方通讯社新华社周四（6月6日）报道，重庆市北碚区原区委书记雷政富受贿案将于6月19日在重庆第一中级法院公开开庭审理。

雷政富去年11月被调查记者朱瑞峰在互联网举报，公布的“性爱视频”中的官员后被证实为雷政富，仅三天后，重庆市委免去雷政富北碚区区委书记职务，并对其立案调查。

2012年12月，视频女主角赵红霞因“敲诈勒索罪”被批准逮捕，关押于重庆市某看守所。

今年5月赵红霞涉嫌敲诈勒索一案进入审查起诉阶段。重庆市公安局经调查认为犯罪嫌疑人肖烨、许社卿、严鹏、赵红霞等6人涉嫌敲诈勒索两名被害人，共计500万元人民币。其中一人是雷政富，被勒索300万元人民币；另一人也是官员。

赵红霞的审理引起不少网民的不满，不少人认为雷政富等涉案官员理应提前受审。

在赵红霞面临敲诈勒索罪起诉后，重庆市纪委对涉及不雅视频的雷政富等21名违纪党员干部作出处理，中党政干部15名，国有企业领导人员6名。