厦门公交车起火是“严重刑事案件”

Image caption 厦门官员说，汽车后部起火燃烧，造成47人死亡，34人受伤送院（新浪微博照片）

厦门市一辆BRT公交车周五傍晚在蔡塘站附近燃烧起火。造成47人死亡，34人受伤送院。

厦门政府称事件为一起“严重刑事案件”。

据厦门网报道，厦门市政府新闻办公室发布的消息称，经有关专家会同当地公安机关现场勘查发现，起火公交车轮胎正常、油箱完整，现场发现的助燃剂经检验为汽油，而该公交车使用的是柴油发动机，由此可排除安全生产事故。

经初步认定，这是一起严重刑事案件，有关情况正在深入调查中。

据报道，公安部部长郭声琨已率小组前往厦门展开调查。

公交车起火事件发生在当地时间傍晚6点半左右，而出事的BRT公交车是行走快1线的车辆。目击者表示，在公交车起火过程中听到爆炸声。

有当地网友表示，由于是高考日，发生事故的公交车有不少是刚刚考完试的学生。而许多家长也穿梭在当地第一医院、174医院和中山医院询问亲人的下落。