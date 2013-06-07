厦门公交车起火是“严重刑事案件”
- 2013年 6月 7日
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厦门市一辆BRT公交车周五傍晚在蔡塘站附近燃烧起火。造成47人死亡，34人受伤送院。
厦门政府称事件为一起“严重刑事案件”。
据厦门网报道，厦门市政府新闻办公室发布的消息称，经有关专家会同当地公安机关现场勘查发现，起火公交车轮胎正常、油箱完整，现场发现的助燃剂经检验为汽油，而该公交车使用的是柴油发动机，由此可排除安全生产事故。
经初步认定，这是一起严重刑事案件，有关情况正在深入调查中。
据报道，公安部部长郭声琨已率小组前往厦门展开调查。
公交车起火事件发生在当地时间傍晚6点半左右，而出事的BRT公交车是行走快1线的车辆。目击者表示，在公交车起火过程中听到爆炸声。
有当地网友表示，由于是高考日，发生事故的公交车有不少是刚刚考完试的学生。而许多家长也穿梭在当地第一医院、174医院和中山医院询问亲人的下落。