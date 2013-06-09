中美加州非正式峰会显示双方差异

Image caption 习近平（左）与奥巴马在安纳伯格庄园进行了两天的“轻松”会晤。

中国国家主席习近平和美国总统奥巴马在美国南加州安纳伯格庄园举行历时两天的美中首脑非正式会晤星期六（6月8日）落下帷幕。

有关这次非正式峰会，中美双方的表现和两国媒体的报道显示出较大差异。

中国官方媒体引述习近平在安纳伯格庄园对记者发表的谈话说，中美建设新型大国关系前无古人、后启来者。中美需要在加强对话、增加互信、发展合作、管控分歧的过程中，不断推进新型大国关系建设。

相比之下，美国方面对这次会晤的反应和评价则显得更为冷静，对问题的着眼点也更为具体。

《纽约时报》特别引述了美国总统奥巴马发表的谨慎言辞：我们还有很多的工作要做，才能把这些广泛的共识具体地落到实处，这还需要未来数周、数月和数年的对话。

美国南加州克莱蒙麦肯纳学院政治学教授裴敏欣在峰会前夕接受BBC中文网记者采访时说，中国领导人有一个习惯，会使用笼统的和口号性的说法来定义两国关系，但美国完全是根据实质性的具体交往得出的结果来定义关系。

具体问题

裴敏欣说，美国的做法很简单，那就是，我们是不是盟友。美国和英国是盟友，和日本是盟友，和以色列是盟友，但是美国从来不使用“新型”这类的词汇。

他说，美国也不会看什么“战略伙伴”和“战略合作”等很多中国定义的关系，而是完全看具体的问题。

裴敏欣举例说，网络安全问题能不能谈得来，是否有具体行动，在会晤之后来自中国的黑客攻击是不是大大减少了。

他说，对于朝鲜问题，美国不会听什么“新型大国关系”，而是看你明天对朝鲜采取什么样的行动。美国完全是“听其言，观其行”，对口号的要求并不高。

的确，对比中国官方媒体内容比较宏观的报道，美国媒体则使用大量篇幅描述了这次会晤对解决朝鲜半岛问题以及网络攻击问题可能产生的具体影响。

习近平在这次会晤中提到的主要词汇除了“新型大国关系”之外，还有“中国梦”，他形容“中国梦”与包括美国梦在内的世界各国人民的美好梦想相通”。

美国《洛杉矶时报》星期六发表的一篇文章说，“中国梦”是习近平提出的最新口号，但他不是指实现个人财富，而是实现中国国家的强大和复兴。

这篇文章的作者认为，梦与梦之间存在着差异，习近平的“中国梦”带有民族主义的色彩。

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