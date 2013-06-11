苏州煤气爆炸死亡人数升至11人

Image caption 爆炸造成至少4人死亡

苏州一家煤气公司的宿舍星期二（6月11日）早晨发生煤气爆炸事故，造成至少11人死亡。

据苏州市人民政府新闻办公室消息，经过公安消防部门的全力搜救，截止下午17时45分，被埋的20名人员已全部找到，经送医院全力抢救，死亡11人，其余9人正在救治之中，目前暂无生命危险。

苏州官员称，爆炸事故因燃气泄漏引发，爆炸导致苏州燃气集团液化气经销分公司横山储罐场的一座三层办公楼倒塌。

据透露，爆炸在早晨7时26分左右发生在位于办公楼一楼的职工食堂，而楼房坍塌导致共17人被掩埋。

苏州官方最新消息称，截至14点15分，救援人员已从废墟中救出15人，其中6人因伤势严重不治身亡。

中新社报道称，横山储罐场是苏州重要的液化气储备功能性设施，负责为当地6万余户居民以及400余家商户供气。

苏州市政府发布声明称，爆炸事故发生在储罐场的生活区，未波及生产区，对供气没有造成影响。

(责编：伊人)