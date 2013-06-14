中国外交部设立网络事务办公室
- 2013年 6月 14日
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中国外交部发言人华春莹周五（6月14日）在例行新闻发布会上说，外交部近日设立网络事务办公室，负责协调开展有关网络事务外交活动。
华春莹是在回答“美国多年来入侵中国网络”的提问时作此表示的。她说，网络空间需要的不是战争和霸权，而是规则和合作。
藏身香港的美国中情局前雇员斯诺登12日接受香港媒体采访时说，美国一直对香港及中国的网路系统从事黑客攻击，引发轩然大波。
华春莹说，中国将与有关各方继续就网络安全问题开展建设性的对话与合作，主张在联合国框架内制定相关国际规则。
她说：“中美在战略安全对话框架下建有网络工作组，中方将在有关框架下就有关问题与美方进行深入沟通。”
这是中国外交部在斯诺登曝料后连续第二天就此话题表态。
星期四，华春莹说“在网络安全问题上采取双重标准无益于问题的解决”，并重申中国面临着网络攻击的严重威胁，是世界上最主要的黑客攻击受害国之一。
与此同时，中国媒体继续就斯诺登揭发美国政府的绝密通讯监控项目发表评论。
《环球时报》的评论说，如果斯诺登真的被引渡回美国，肯定会受到整个大中华圈的舆论批评。
文章说，斯诺登对于中国来说，是送上门来的一张“牌”，如果此次处理不当，就会阻止类似的有利于中国的“牌”送上门来。
（撰稿：高毅 责编：李莉）