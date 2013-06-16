大陆居民赴台个人游试点新增13市

Image caption 自台海两岸开放旅游以来，参加旅行团或个人赴台旅游的大陆居民人数不断增多。

台海两岸协商达成一致，大陆居民赴台个人游试点城市今年将增加13个。

海峡交流基金会周日（16日）宣布，台湾海峡两岸观光旅游协会（台旅会）和大陆海峡两岸旅游交流协会（海旅会）就第三批试点城市名单和分阶段启动等细节达成一致。

包括沈阳、郑州、武汉、苏州、宁波、青岛在内的6市将于6月28日启动，石家庄、长春、合肥、长沙、南宁、昆明和泉州等7市8月28日启动。

中国国家旅游局局长、海峡两岸旅游交流协会会长邵琪伟周日（16日）在第五届海峡论坛上还宣布，将有更多旅行社将获准开展大陆居民赴台旅游组团业务。

台湾海峡两岸开通民间旅游五年，先后分批开放了大陆31个省、区、市组团赴台旅游和13个试点城市居民赴台个人游。

第一批开放赴台个人游的试点包括北京、上海、厦门等3个城市，每日人数上限为500人。

第二批试点包括天津、重庆、南京、广州、杭州、成都及济南、西安、福州和深圳等10个城市，每日人数上限增加到1000人。

2013年4月1日起，“陆客自由行”每日人数上限调到2000人。

据观光部门统计，赴台旅游的大陆居民，包括参团游客和散客在内，总数从2008年的5.5万人次增加到2012的197万人次，累计赴台旅游人数共580万人次。

（编译：郱书 责编：晧宇）