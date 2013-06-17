中国首谈斯诺登案 官媒称不帮美国灭火

Image caption 华春莹要求美国给国际社会一个必要的解释

中国外交部发言人华春莹周一（6月17日）驳斥泄露美国情报的前中情局技术人员斯诺登是中国“间谍”的说法，称“这完全是无稽之谈”。这是中国官方首次直接就斯诺登案发声。

华春莹上周在首次被问到斯诺登案时，只是说“无可奉告”。

上周四，华春莹在记者会上表示“在网络安全问题上采取双重标准无益于问题的解决”，并重申中国面临着网络攻击的严重威胁，是世界上最主要的黑客攻击受害国之一。次日，华春莹再次表示，网络空间需要的不是战争和霸权，而是规则和合作。

虽连续表态，但中国外交部并未直接就斯诺登案作具体点评，只是泛泛而谈中美网络安全问题。

包括《环球时报》在内的中国官方媒体说：“中央政府不表态，香港特区政府表态模糊，这样的分寸把握是恰当的。”

“间谍”

美国前中情局雇员斯诺登泄露美国家安全局监控项目细节引发轩然大波，斯诺登曝料美国对香港和中国大陆的互联网目标进行监控，更使局势复杂和敏感。

华春莹在周一举行的新闻发布会上说：“美方应重视国际社会和各国民众对此问题的关切和要求，给国际社会一个必要的解释。”

美国国会某些议员表示斯诺登可能与中国合作，为北京做“间谍”。星期日，美国前副总统在接受福克斯新闻频道采访时也表示了类似的担忧。

切尼说：“如果你真的对自由感兴趣，你通常不会前往那里（香港）。所以，让人怀疑他（斯诺登）是否在此之前就有某种联系。”

Image caption 切尼怀疑斯诺登在逃往香港之前就已与中方有某种联系

《华尔街日报》也援引切尼的话说，他担心中国政府将为斯诺登提供豁免和庇护，以换取斯诺登还没有披露的关于美国政府监控和网络项目的信息。

报道说，切尼还认为美国应向中国施压，要求其交出斯诺登。

“不灭火”

中国官媒《环球时报》周一继续刊登评论称：“斯诺登出走香港，受到最大冲击的是美国，而非‘中美关系’。”

文章说，美国受到冲击的部位，恰是它经常用来攻击中国的发力点。中国政府不“落井下石”，就算照顾了中美关系。

文章直言：但如果香港将斯诺登做引渡处理，特区政府将很失分，也会让整个中国没面子。

（撰稿：高毅 责编：路西）