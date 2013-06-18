专家：中国环保加带刑责举措恐面临挑战

Image caption 黄浦江发生死猪放水流的事件，据称原因是冻死猪太多无法处理，所以抛弃河中。

中国司法部门对环境污染的处罚作出了新的解释，未来造成环境污染的责任人可能会被判处徒刑。

中国最高人民法院和最高人民检察院18日对环境污染刑事案件作出解释，解释内容主要重点是处罚可加带刑期。

例如未来造成水源中断12小时以上、疏散移转群众5000人以上、致使30人以上中毒的污染事件责任人将可被判刑。

中国环境与公众研究中心主任马军说，环保界对此解释是表示欢迎的，但是未来在执行的时候，可能还是会出现困难。

马军表示，这个解释的方向是“积极正面”，因为过去就是罚则太轻，很多企业宁可缴纳罚款也不重视环保措施。

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他形容，因为造成环境污染而裁定的罚款，许多时候“数额之低是难以想象的”。

故而对造成污染的企业而言，照马军的看法，就是因为如此所以不能起到震慑作用。

而且罚款部分还是封顶的，他举例康菲石油在渤海造成污染、中石化污染松花江，造成的损失可能是数十亿，但是罚款却是100万元人民币。

然而在西方，企业如果造成污染，赔偿的金额和处罚的金额时常是非常惊人的。

马军认为，在有了新的解释之后，各地的法院应该要用新的看法来受理案件，例如让受害的个人可以较为容易地提出诉讼、寻求赔偿。

他表示，现在地方环保单位执法的时候，很容易受到压力。到了法院，法院也时常受到来自地方政府的压力，导致执法成效不彰。

马军认为，这些问题是在司法部门作出新的解释之后，所要面临的挑战。

中国在过去30年追求快速经济发展过程当中，造成了许多污染，但是近年来中国政府也开始重视有关环境污染的问题。

不过教育和执法仍是中国当局打击环境污染行动中较弱的一个部分，例如前不久还出现了将死猪抛弃河流中的重大人为污染事件。

此外，追求经济先于环保的观念，也使得许多立意良善的环保措施反而变得窒碍难行。

（撰稿：威克，责编：李莉）