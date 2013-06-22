叶刘淑仪：斯诺登若被捕可申请保护令

Image caption 据信斯诺登目前仍然身处香港。

香港前保安局局长叶刘淑仪表示，假如香港特区政府确认，美国针对中情局前雇员斯诺登的控罪符合两地互助协议，就应该申请逮捕令展开拘捕行动。

现任香港行政会议成员的叶刘淑仪说，根据逃犯条例，如果美国政府提出要求，特区政府要先通知中央政府，而律政司还要同时确定有关控罪是否符合两地的互助协议，因为协议中不能包括政治犯罪。

香港媒体引述叶刘淑仪说，如果确定美国针对斯诺登的控罪符合两地互助协议内容，当局就可以申请逮捕令拘捕斯诺登。

叶刘淑仪还表示，一旦被香港执法人员拘捕，斯诺登可立即申请人身保护令，并可在法庭上就控罪作出抗辩。她说，特区政府应依法办事，在法律上对人权亦有充分保障。

美国联邦检察官已发出刑事诉讼书，指控目前相信仍身处香港的前中情局雇员斯诺登，从事间谍活动和盗窃政府财物等罪名。

《华盛顿邮报》此前引述不愿透露姓名的官员说，美国已根据一份临时拘捕令，要求香港特区政府拘捕斯诺登。

香港保安局局长黎栋国周六表示，政府对有关事件的取态已很清楚，现在不会就当局已做或将做的事情作出评论。

香港警方

香港警务处长曾伟雄对媒体表示，如果和香港订立司法互助协议的地方提出司法互助要求，相关部门会按照香港法律和机制处理，而警方同样会按照香港法律和机制处理，但细节则不方便披露。

针对美国已对斯诺登发出临时拘捕令的报道，曾伟雄表示，香港只会执行香港法令，而非其他国家的法律，包括游客在内的所有人都要遵守香港法律。

香港《苹果日报》周六称，香港警方“已和斯诺登接触，并为他提供安全屋和保护”。对此，曾伟雄表示不评论个别报道。

BBC中文网致电香港警方查询此事时，警方亦未作出任何回应。

中情局前雇员斯诺登此前被指向《华盛顿邮报》和英国《卫报》泄露美国政府最机密的电话通讯和网络监控计划，他在5月份飞抵香港。

有报道称，美国当局准备向香港提出引渡斯诺登的要求。

（撰稿/责编：萧尔）