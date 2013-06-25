尼加拉瓜运河承建人仍未揭开神秘面纱

Image caption 路透社记者形容王靖是“大个子、圆脸”

经中美洲国家尼加拉瓜议会批准承建尼加拉瓜大运河的香港尼加拉瓜运河投资发展有限公司（HKND）董事长王靖星期二（6月25日）在北京举行记者会，并接受记者采访，试图澄清外界对他和他的公司所持的种种猜测和怀疑。

据专家估计，计划兴建的尼加拉瓜大运河长度将达到200公里，总投资400亿美元，而且将贯穿中美洲地区最大的淡水湖尼加拉瓜湖。运河一旦建成，将对目前连接大西洋和太平洋的巴拿马运河构成直接竞争威胁。

这项工程浩大，而现年40岁的王靖和他所领导的香港尼加拉瓜运河投资发展有限公司在不久前还都曾鲜为人知，因此引起人们特别关注，并且怀疑他们具有中国官方背景。

王靖在星期二的记者会上说，他不希望这项工程变成一个国际笑话，不希望它成为中国投资失败的例子。

他说，工程前期的评估不错，考虑到了美国经济和中国经济未来的增长，也考虑到了中国对拉丁美洲矿业资源的巨大需求。

“学中医的”

他强调，目前世界贸易高度发达，需要一个新的运河，巴拿马运河已经不足以应付东西方贸易的发展。

王靖还说，香港尼加拉瓜运河投资发展有限公司（HKND）将领导一个由投资伙伴组成的财团，可能包括国际公司，以“公平，公正和公开”的方式运作。

但是，王靖在谈到自己的时候似乎并不愿意奉行完全公开的原则。他说，“我总希望人们更关心工程，而不是我本人。”

他拒绝承认自己的家庭同中国政府、军方或执政的共产党有任何密切的“关系”。他形容自己是一个非常普通的中国公民，“再普通不过了”。

王靖甚至在谈到自己的学历时也表现出了神秘感。他说自己是学中医的，但是“不方便”透露上的是哪所大学。他表示后来对东南亚的矿业感上了兴趣，包括在柬埔寨投资开采金矿。

(编译：跃生，责编：路西）