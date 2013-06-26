香港记者协会谴责针对传媒暴力事件

2013年6月26日

图像加注文字， 香港记者协会就壹传媒受到的威胁和攻击发出谴责

香港记者协会星期三（6月26日）发表声明，对香港壹传媒集团在过一个星期接连遭受威胁和攻击的事件表示强烈谴责。

声明表示，壹传媒集团相关人士近日先后三次受袭，包括壹传媒集团主席黎智英住所的大门被车撞毁，现场还留下斧头及砍刀。

此外，《爽报》记者报道商人从垃圾箱回收饮料瓶再注入果汁出售，在随后的采访工作中被人袭击受伤。《苹果日报》发行商员工在发行报纸时遭持刀男子驱赶，车上报纸被烧。

壹传媒在香港被认为是倾向于泛民主派阵营的传媒集团，《爽报》和《苹果日报》都是这个集团旗下的报纸。

在大陆遭禁

壹传媒的报纸和刊物目前在中国大陆被禁止发行，其记者一般也不能获准参加大陆官方主办的活动。

香港记者协会星期三发表的声明表示，上述行为是要威胁新闻业界。声明敦促警方尽快将凶徒绳之以法，“不要让香港沦为暴力城市”。

声明特别指出，暴力袭击新闻工作者等同打压言论自由，破坏香港核心价值。但是，传媒机构近年屡遭破坏，记者遭受暴力对待的事件并没有停止。

香港记者协会要求警方严肃处理所有针对传媒及袭击新闻工作者的案件，维护香港法制，确保社会安宁，并保护新闻及言论自由。