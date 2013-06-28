北京：美方不要在反恐问题上双重标准

Image caption 有关新疆吐鲁番严重暴力事件，官方新华社没有中文报道。新疆地方官方网站也没有报道。

中国对美国“关切”新疆吐鲁番暴力事件做出回应。北京称对美国在反恐问题上奉行双重标准表示不满。

中国外交部发言人华春莹在周五（6月28日）例行记者会上就美国对新疆吐鲁番暴力事件发出的评论回应说，中国“对美方在不了解事实真相前就对有关案件妄加评论，并指责中国的民族宗教政策表示不满和反对。”

华春莹还说，“美国也是恐怖主义的受害者，对暴力恐怖主义的危害应该非常清楚。希望美方不要在反恐问题上也奉行‘双重标准’，而应谴责和打击一切形式的恐怖主义，加强国际反恐合作，共同维护世界和地区的和平与稳定”。

本周三，新疆吐鲁番鄯善县连木沁镇发生暴力事件，导致35人死亡。

当天美国国务院发言人表示，美国正密切注视新疆的局势。

美国发言人还说，华盛顿对当地“不断发生针对维吾尔族和穆斯林民众的歧视行为和限制措施的报道深表关切”。

美国促请中国要彻底调查新疆吐鲁番地区的骚乱，并认为调查必须有高透明度。

美国还促请中国对于事件中的被捕者要有恰当的法律保护，司法程序要公正。

对美国方面的批评，中国外交部发言人华春莹周五强调“中国政府依法保护各族民众包括宗教信仰自由在内的各项权利”。

（编译/责编：李莉）