朱瑞峰：雷政富赵红霞刑期是照顾舆情

Image caption 朱瑞峰说对雷政富和赵红霞的判刑是照顾舆情

公民记者朱瑞峰星期五（28日）对BBC中文网表示，重庆不雅视频案判刑结果是为了平息公众情绪。

四川重庆渝北区人民法院星期五（6月28日）以敲诈勒索罪判处雷政富不雅视频女主角赵红霞有期徒刑2年，缓刑两年。其他一些同案犯肖烨、许社卿、严鹏等则分别被判10年、4年、3年6个月等不等。

同一天，重庆第一中级人民院对前重庆北碚区区委书记雷政富以受贿罪判处他有期徒刑13年。此外，还判决对雷政富罚款30万元人民币。

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最早暴出雷政富案的中国《人民监督网》公民记者朱瑞峰对BBC中文网说，这个判决结果是法院在考虑了世界媒体的报道与关注以及中国网民的“声讨”之下所做出的一个综合量刑。

朱瑞峰说，对雷政富的判决是中国政府和法院评估了中国网民的情绪和舆情所做出的，13年是一个中间数，政府认为这样的一个量刑可以平息公众的情绪。

而对赵红霞的判决可能也不会引起过大的争议，因为中国政府知道民众比较关注赵红霞的命运。

朱瑞峰认为，中国政府本来视雷政富为受害人，不愿意去追究此事，而打算重判赵红霞等人。但没想到此事受到国内外舆论特别是像BBC和美国之音等世界大型媒体以及国内10几亿人的关注。因此在最后的判决时绝对是考察了民情和民意才做出这样的判决的。

朱瑞峰表示，雷政富得到了他应有的惩罚。但是，他认为虽然政府表面上惩戒了雷政富，平息了公众的舆情，然而，政府试图以此来掩盖另外20名官员的情况，不再追究他们的责任并作内部处理，同时还不公布另外一些官员的名字。这些都会令民众对此有想法和不满。

背景

朱瑞峰说，他在2012年11月初接到一位自称是重庆市公安局警官的举报并向他提供了多段不雅视频的录像。

但实际上，重庆市公安局在2009年就把赵红霞和肖烨等人的案件侦查完毕，但由于雷政富与当时的重庆市公安局局长王立军和前重庆市委书记薄熙来关系良好，此事被掩盖了下来。而赵红霞当时被在刑拘几天后释放，肖烨则被以私刻公章为由判处缓刑一年。

但在2012年此案又被重庆警员暴料出来。朱瑞峰也为此曾面临巨大压力，令其交待这名重庆警察的线人到底是谁。

（撰稿:凯露；责编:东伦）