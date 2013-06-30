台政府处理张安乐投案手法引争议

Image caption 张安乐所创办的政团主张两岸透过“一国两制”来实现统一。

台湾政府处理中华统一促进党总裁张安乐回台一事引起争议，包括媒体与在野党都提出了批评。

张安乐除了中华统一促进党身份外，另一身份是台湾黑社会帮派竹联帮成员，他在十七年前被台湾当局通缉后，一直居住在中国大陆。

其此前被检方起诉并通缉的两起恐吓罪已过了法律追诉期限，另外的有组织犯罪与伪造有价证券两罪则仍未过期。

他在周末持中国护照用入台证返台后一路保持笑容，机场出现了大批警察与上千人接机，他被短暂逮捕后迅即获得交保。

在这样的过程中他手持一份“一国两制”统一文宣，一度有警员按规定要拿走其手上宣传品，他对警员说拿这是“约好的”，警方立即缩手。

台湾媒体对这段过程质疑说这是否“黑道治国”，并说上千警员“跑龙套”与“迎接”，是在帮张安乐作秀。

最大在野党民进党主席苏贞昌则质疑说，让一个通缉犯手持统一文宣，嘴里念着和政府“约好的”，大摇大摆入境还接受特定人士采访的政府，是一个怎样的政府。

黑社会与政治

在2005年组织中华统一促进党的张安乐与政治一直有些关系，他也曾经涉及八十年代国民党派竹联帮到美国谋杀作家江南一案。

张安乐当时在枪杀江南的竹联帮主陈启礼返台被逮捕后，在美国公布了陈启礼录音带，在该事件不久后他被美国当局以贩毒罪名判刑十五年。

张安乐在潜逃中国大陆期间，曾被台媒披露与马英九姐姐马以南会面，也一度受到瞩目。

其组织的中华统一促进党在其宣言说，该党是“目前在台湾唯一能深入各角落又敢公开主张和平统一、一国两制的政党”。

其宣言中也提到该党在连战2005年第一次访中时出动“黑衣人”压制抗议群众一事，该党说其“以音乐和身体同暴民对抗，结果使原想羞辱连战一行的台独政客们反而落得个灰头土脸”。

有网民说，在张安乐返台后未来所有反对一国两制的台湾人，面对的恐怕不再只是“很像流氓的警察”，而是货真价实的竹联帮。

也有网民说，两岸当局近期签署的服务贸易协议引起了台湾服务业巨大反弹，但在服务业最怕有政治靠山的黑社会下，大概原本打算的抗议也不敢去了。

（责编：叶靖斯）