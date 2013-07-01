“数十种出口中药材含农药残留”

Image caption 中药日益被西方社会所接受。

国际环保组织“绿色和平”的研究显示，许多出口西方国家的中国中药药材含有多种超出安全标准的农药残留。

对包括菊花、枸杞、金银花、三七、黄花菜、枣、和玫瑰花蕾等36种中药材进行化验后发现，其中32种含有三种或以上农药成分的残留。

绿色和平的报告说，传统中药在西方的名气越来越大并日益被西方社会所接受，2011年的中国中药对外出口达到15亿英镑。

但根据对英国、美国、加拿大、法国、德国、意大利与荷兰进口的数十种中药药材进行检测后发现，其中近一半药材含有的农药残留达到了世界卫生组织所规定的危险水平。

而出口欧洲国家的29种中药材中有26种所含的农药残留超出了欧盟规定的安全标准。

绿色和平的报告指出，在本应自然生长的中药材中发现农药残留的问题并不是“孤立的个案”，而是“中国以致全球在农业上大量使用化学药品”的又一例证。

绿色和平呼吁开展有益于生态的农场作业，以保护人类健康以及环境与资源。

绿色和平警告说，长期接触农药残留将导致生育畸形儿等严重后果，长期在严重的农药环境中工作将毒害农场工人健康。

(编译：沙漠/责编：伊人)