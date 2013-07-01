身处危机的中共“只有自身改革才有生路”

2013年7月1日

图像加注文字， 中国共产党建党92周年面临众多难题。

今天（7月1日）是中国共产党建党92周年。据中国官方统计数据，中国共产党党员人数目前已高达8512.7万，创世界政党史的最高纪录。

有着如此庞大党员人数的中国政治党共产党，过去30年来却面临众多严峻挑战，包括社会越来越不稳定，少数民族地区发生暴力冲突事件层出不穷，官员严重腐败导致民心背逆等。

在去年秋天的中共十八大后主政的中共新领导人习近平肯定意识到了中国共产党面对的难题，他上台后不久就开始进行一连串提高共产党员素质的工作，但对于这一行动能否奏效，外界持怀疑态度的人远多于持乐观态度者。

党史上最危险时刻

中国著名社会学学者、上海大学教授朱学勤在接受BBC中文网记者的电话采访时指出，虽然目前中国共产党的党员无处不在，但是作为执政党，它却严重脱离社会和群众。

朱学勤教授说，许多党员除了到期被提醒交党费之外，和非党员的普通老百姓没有任何区别，根本起不到党章上所说的“先锋队”的作用。

除此之外，“党不管党”，共产党不严管自己的成员，造成它的干部，尤其是高级干部中出现大面积的腐败，使中共的威信急剧下降。

许多批评人士认为，中共的威信已经下降到历史最低程度；但也有人认为这种说法是危言耸听，虽然中共目前因为官员腐败问题严重而面临挑战，但只要解决这个问题，加上中国近来又跃居为世界第二大经济体，共产党在中国的领导地位就仍然牢不可破。

朱学勤教授支持前一种观点，他说，拥有如此庞大的党员人数，表面是一片太平景象，但实质上却因为党员整体政治素质的极其低下，使中共现在处于历史上最危险的时刻。

荒谬的现实

在1949年中国共产党建立中华人民共和国之前，很多人加入共产党是为了信仰和理想，当时入党要付出很高的代价，甚至可能用生命作代价。

但是在中共建国之后，尤其在最近30多年来，越来越多的人入党不是为了信仰，而是为了自己的私利和政治前途，因为共产党是中国唯一的执政党，垄断了中国所有重要的社会资源，许多人入党的动机被认为就是为了这个“垄断”。

所以有批评人士说，中国共产党目前的处境很超现实、很荒谬。从理论上说，党员人数之庞大，意味着社会支持率之高，但在中国的现实生活中，这一理论却不能印证。

有人嘲笑说，当年一人入共产党全家光荣的情景，已经成为古旧的历史；现在有人入党，不仅家人和朋友反应冷漠，还可能被人背后议论“官迷心窍”。

全社会对共产党的信任程度降低到这样的水平，造成社会不稳定、民心不齐、官民冲突日益增加，也就不奇怪了。

治标不治本？

朱学勤教授认为，曾经体验过社会最底层生活、有过知青经历的习近平可能看到了中国共产党人数庞大但素质低下的问题，所以他上任后做的第一个建党工作就是整党。

但是如何整治党员素质低下，却是所有领导者的棘手问题，从已经颁布的一些有关整党、建党的文件看，目前的整顿手段仍然停留在表面。

如果不向纵深发展，习近平的整顿党风运动也很可能只会治标不治本，就像他的前任胡锦涛搞过的“保先运动”、“八荣八耻”和江泽民的“三讲”运动及“以德之国”等运动一样，最终也只是走过场，痼疾依然故我。

朱学勤教授认为，如果中国共产党想要恢复当年的威信，重新得到老百姓的拥护，就必须回到1980年的胡耀邦时代，他还清楚的记得，甚至连邓小平都曾在1980年8月18日发表的这样一篇文章《党和国家领导制度的改革》。

朱学勤教授总结说，只有改变党领导国家的制度，中国共产党才有可能恢复自己的威信；如果坚持“党管一切，却唯独不改革自己”的现状，那么中共即使发展到八亿党员，仍然不能得到民心。