中俄开始在日本海展开联合军演

2013年7月4日

图像加注文字， 这是中国海军一次性向国外派出兵力最多的中外联合演习。

中国与俄国从周五（5日）开始在日本海彼德大帝湾举行联合海上军事演习。

据中国媒体报道，中国人民解放军总参谋长房峰辉与俄罗斯联邦武装力量总参谋长格拉西莫夫在本周一联合宣布，两国海军与陆军分别展开两场联合演习。

海军联合演习于5日在日本海彼德大帝湾举行，代号为“海上联合-2013”，为期八天。

彼得大帝湾位于日本海之中，靠近海参崴（俄称符拉迪沃斯托克）。

中俄陆军将于7月27日至8月15日在俄罗斯车里雅宾斯克举行联合反恐军事演习，代号为“和平使命-2013”。

据俄国媒体报道，中国在此次海上联合军演中派出的海军编队阵容空前强大，包括四艘导弹驱逐舰、两艘导弹护卫舰、一艘综合补给舰和三架随舰直升机，以及一个特战分队。

这也是中国海军一次性向国外派出兵力最多的中外联合演习。

俄罗斯方面将出动各型水面舰艇11艘、潜艇1艘、固定翼飞机3架、舰载直升机两架和一个特战分队。这些兵力全都来自俄国海军太平洋舰队。

俄国太平洋舰队发言人罗曼·玛托夫告诉俄通塔斯社说，此次中俄海上联合军演的内容包括解救被海盗劫持的船只。此外，双方还将练习组织联合防空、反潜和反舰等防御项目。

中国海军司令吴胜利说，举行中俄海上联合军事演习，是贯彻落实两国领导人共识、巩固深化中俄全面战略协作伙伴关系的重要举措。

他还说，此次由俄方牵头组织联合军演，既是去年中俄海上联合演习的延续深化，也标志着中俄海上联合演习制度化、常态化机制的形成，对于进一步增进中俄两国两军战略互信和传统友谊，提高联合应对海上安全威胁的能力水平，具有重大战略意义。

但此次中俄海上联合军演时值中日海上关系紧张，而军演又在靠近日本列岛的海域进行，自然引起日方的密切关注。

日本新闻网报道说，日本防卫省官员认为这次中俄联合军演似给人“中俄联手守护岛屿主权”的感觉，因此令尖阁诸岛（中国称钓鱼岛及附属岛屿）问题和北方四岛（俄国称南千岛群岛）问题“更加敏感”。

日本在上述岛屿的主权归属问题上分别与中国和俄国存在尚未解决的纠纷，是日俄和日中关系中的紧张源头之一。

联合军演水域，彼得大帝湾，濒临俄罗斯滨海边疆区，属俄罗斯管辖海域，面积约6千平方公里。