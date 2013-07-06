广西政协副主席李达球涉嫌严重违纪遭调查
- 2013年 7月 6日
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中纪委7月6日宣布，广西壮族自治区政协副主席、区总工会主席李达球因涉嫌严重违纪接受组织调查。
但是，中纪委、中国媒体并没有披露李达球涉嫌违纪的具体内容。
官方媒体刊登的李达球简历介绍说，李达球1953年10月生，广西昭平人，1973年10月加入中国共产党。
他早年任职于广西昭平县，2003年5月起任广西贺州市委书记，并曾入选中共十七大代表、第十届全国人大代表。
李达球被调查是中央纪委连续第三周宣布调查省部级高官。
治标治本
6月23日，中纪委宣布因涉嫌严重违纪调查四川省原副省长郭永祥。
6月30日，中纪委宣布调查内蒙古自治区党委统战部部长王素毅。几天后王素毅即被免职。中共在处置省级贪腐官员行动中少见效率如此高的案例。
省部级高官中纪委“一周查一个”的做法引人关注。
在中国社交媒体微博上，有网民说，反腐的关键在于迅速健全民主法治，不能满足于零敲碎打，根本防腐、反腐必须靠制度。
但是，官方的“新华微评”则认为，（中纪委）如此速度“振奋人心”。
微评承认，“除了严惩，根治腐败还要靠制度把权力关进笼子里”，但在目前，只有先遏制住腐败蔓延势头，方能“为治本赢得时间”。
（撰稿：苏平，责编：立行）