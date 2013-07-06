广西政协副主席李达球涉嫌严重违纪遭调查

Image caption 李达球常年在广西多地市县任职

中纪委7月6日宣布，广西壮族自治区政协副主席、区总工会主席李达球因涉嫌严重违纪接受组织调查。

但是，中纪委、中国媒体并没有披露李达球涉嫌违纪的具体内容。

官方媒体刊登的李达球简历介绍说，李达球1953年10月生，广西昭平人，1973年10月加入中国共产党。

他早年任职于广西昭平县，2003年5月起任广西贺州市委书记，并曾入选中共十七大代表、第十届全国人大代表。

李达球被调查是中央纪委连续第三周宣布调查省部级高官。

治标治本

6月23日，中纪委宣布因涉嫌严重违纪调查四川省原副省长郭永祥。

6月30日，中纪委宣布调查内蒙古自治区党委统战部部长王素毅。几天后王素毅即被免职。中共在处置省级贪腐官员行动中少见效率如此高的案例。

省部级高官中纪委“一周查一个”的做法引人关注。

在中国社交媒体微博上，有网民说，反腐的关键在于迅速健全民主法治，不能满足于零敲碎打，根本防腐、反腐必须靠制度。

但是，官方的“新华微评”则认为，（中纪委）如此速度“振奋人心”。

微评承认，“除了严惩，根治腐败还要靠制度把权力关进笼子里”，但在目前，只有先遏制住腐败蔓延势头，方能“为治本赢得时间”。

（撰稿：苏平，责编：立行）