南京新认定10名大屠杀幸存者

Image caption 南京大屠杀是中日关系史中沉重的一页。

中国 “南京大屠杀幸存者援助协会”周六（7月6日）宣布，新认定10名大屠杀幸存者。

新华社的报道说，“新认定南京大屠杀幸存者颁证仪式”在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行，岑洪桂、阮定东、巫吉英等10位老人获得南京大屠杀幸存者证书。他们中年龄最小的76岁、最大的92岁。

南京大屠杀是二战期间侵华日军在当时中国首都南京犯下的战争和反人道罪行，但由于日本右翼人士和一些学者的否认，成为影响中日关系的历史问题。

报道援引侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长朱成山说，南京大屠杀幸存者援助协会2004年成立，目前总计募集资金500多万元人民币。该协会自从2006年4月起，在对幸存者进行生活补助的基础上，开始给幸存者报销医药费。

目前，协会对幸存者的门诊医疗自费部分报销80%，住院费自费部分报销50%，并给1000元住院慰问金，共为幸存者支出295万余元。

寻找人证

朱成山说，目前，在世的南京大屠杀幸存者不到200人，平均年龄超80岁，大多数人都年迈多病。

这次新认定的10名幸存者是在2012年6月-2013年6月这一年间发现并认定的。

从2009年起，通过来电、来信及媒体，纪念馆与南京大屠杀幸存者援助协会共接到有关幸存者的线索209条。“经细致走访、证言整理及专家论证后”，最终共有80人被确定为南京大屠杀幸存者。

朱成山说，南京大屠杀幸存者的认定是非常严格的，主要有三个条件：一是“在场”，南京大屠杀期间必须要在南京，在日军屠杀施暴现场要有亲身经历、亲眼所见或亲耳所闻；二是有清晰的历史记忆，其记忆的相关内容必须要与南京大屠杀的历史事实相吻合；三是本人曾受到伤害，有明显的伤疤。

今年年初，日本在野的民主党前首相鸠山由纪夫访华之际，参观南京大屠杀纪念馆，就日军发动南京大屠杀道歉。在此之前，来自自民党的前首相海部俊树与社会民主党前首相村山富市也曾参观南京大屠杀纪念馆。

（撰稿/责编：立行）