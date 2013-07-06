台北称将与雅安基地分享大熊猫产仔喜讯

Image caption 先前团团与圆圆曾经多次交配但是因为种种原因而没有成功。

台北市政府发言人表示，台北市长郝龙斌获知大熊猫圆圆产下幼仔之后说，将与雅安熊猫基地分享喜讯。

中国赠台大熊猫圆圆周六（6日）夜间产下幼仔，台北市政府立即告知正在俄罗斯加盟共和国鞑靼共和国首都喀山参加世界大学运动会的市长郝龙斌。

除了表示高兴之外，郝龙斌称会将此消息与四川雅安大熊猫基地分享，并且保证将好好照顾团团、圆圆以及幼仔等“一家三口”。

圆圆是在晚间出现临盆现象，大约8时左右产下幼仔，目前尚不清楚幼仔的性别。

团团和圆圆是2008年年底由四川落户台北市立动物园，在年纪较小的雄性大熊猫团团达交配年龄之后园方和熊猫基地曾多次试图以交配和人工授精的方式让圆圆怀孕。

据称，养育人员在今年内就曾经进行了3次人工授精，但是由于之前曾经传出过“假喜讯”，因此照顾人员不敢大意。

新华社、新浪等中国的媒体也纷纷报道了台北大熊猫产仔的消息，台湾的中央社报道说，中国网友也对圆圆产幼仔表达了关注。

台北市立动物园方面表示，将在周日举行记者会说明圆圆产仔的过程和回答有关的问题。

（撰稿：威克，责编：威克）