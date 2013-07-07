韩亚航空失事飞机上共有70名中国师生

Image caption 两名遇难中国女生是浙江江山中学学生

在美国旧金山机场着陆时失事的韩国韩亚航空公司班机上共有70名中国师生，其中两名女生遇难。

中国官方新华社引述教育部表示，这些师生包括浙江江山中学教师4人，学生30人；山西太原市第五中学教师5人，学生17人；山西太原外国语学校教师1人，学生13人。据悉，韩亚航空公司中国区总部已经表示，两名遇难中国女生是浙江江山中学学生。

韩国国土交通部星期日（7月7日）证实，韩亚航空班机坠毁旧金山机场事故的两名死者均是中国公民。

同时中新社透露，韩国驻旧金山副总领事向中国驻旧金山总领馆披露，两名死者均为女性。

韩亚航空一架777客机星期六在旧金山国际机场降落时坠毁。来自现场的画面显示，客机的尾端断落、前端机舱上方几乎完全烧毁。

目击者称，飞机降落在跑道上的时候发出巨大碰撞声，机身下方短暂出现巨大火球，冒起阵阵浓烟。

新华社报道，从机场信息得知机上载有中国师生后，教育部立即启动应急机制，联系中国驻旧金山总领事馆教育组和有关省市教育厅，要求迅速核查人 员，了解师生伤亡情况。

早些时候，旧金山消防部门官员称，两名死者均是在飞机外被发现的。

韩亚航空在事故发生后发布统计称，失事的波音777客机上有141名中国籍乘客。

中国媒体称，这些乘客多是由上海浦东机场出发，经韩国仁川机场转机前往旧金山的。

韩亚航空称，失事飞机上共有291名乘客和12名机组成员。

旧金山消防官员称，事故共造成180多人受伤，其中近50人伤势严重。

除中国籍乘客外，机上还有77名韩国人、61名美国人、一名日本人。

（编译：高志强，责编：罗玲）