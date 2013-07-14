中国调整货币量 保持信贷增长稳定

Image caption 中国人民银行表示短期利率临时上调不会损害实体经济

中国央行周日承诺要运用多种政策工具调整银行的流动性以确保信贷稳步增长，央行此举显然是为了减少市场对于货币紧缩条件的担心。

中国人民银行网站上的声明说，央行将使用不同价格和量化政策工具调整银行系统的流动性，并且力求以稳定和适当的方式增加货币、信贷和社会融资。

中国央行允许短期银行间拆借利率在6月20日上升到30% ，对过度放贷银行发出强烈警告，要他们控制借贷风险。

在央行作出愿意舒缓市场的波动的表示后，资金不足的现象在减少。资金不足有以下原因引起：信贷增长过快，规定的储备金要求以及打击热钱涌入的措施等。

中国人民银行虽然再次强调要执行谨慎的货币政策，但是也表示短期利率临时上调不会损害实体经济。

(编译：蒙克 责编：晧宇)