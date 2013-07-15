英媒：中国财长说中国GDP增多少？

Image caption 中国经济无疑在降温，外界密切关注增长率这个“政策风向标”。

《经济学人》杂志网络版14日发表文章，分析中国财长楼继伟6月份在美国就中国经济增长率发表的评论为什么前后出现两个版本的官方报道，其中的差别又说明了什么。

文章首先说明新闻背景，即中国经济增长减速，而政府对进一步刺激显得犹疑，令分析人士感到困惑，希望弄明白，究竟是政府保增长目标的决心压倒了它对经济刺激的厌恶呢，还是相反。因此，楼继伟6月11日在华盛顿被记者提问“中国政府是否能容忍增长率低于目标区域下限”时的回答，自然被观察人士及时捕获，咀嚼品味。

文章接着摘录了新华社当时的报道中的两段文字（英语），包括直接引语和记者转述，说明楼继伟在西方广泛被视为中国当局的“最大希望”，并对楼部长的回答表示赞赏，称他明确传递了下列信息：

被发现有差别的两个版本的报道译成中文分别如下： 第一版：“他补充说，中国今年GDP预计增长7%。第一季度增长率是7.7%，今年上半年的增长率将略低于7.7%。中国无疑能够实现这个增长内目标，虽然不应该把7%这个目标看作是底线。” 第二版：“第一季度增长率是7.7%，今年上半年的增长率将略低于7.7%，他补充说。中国无疑能够实现今年7.5%的增长目标。”

他首先声明中国经济在涉及就业和通胀的传统宏观经济层面表现并不差，而且提请注意三个被忽略的经济调整迹象，包括消费在经济增长中的比重在提高、服务业对产值的贡献在增大，而中国的外贸盈余在减少。

除此之外，文章指出，他的回答还透露出一个新的信息，即中国政府今年要保证实现的增长目标不再是7.5%，，而是争取7%；而且，对低于7%的增幅也不是没有准备。

正是这一点引起分析人士不解，难道中国调整了增长目标（这个数字需经全国人大批准）？还是保增长目标的立场有所软化？是楼先生说漏嘴了？还是报道有偏差？

7月13日新华社发表的第二版报道令分析人士更为不解，因为报道中只字未提7%。

另一方面，彭博通讯社7月12日的报道引述楼继伟说，“我们认为6.5%或7%会是个大问题......很难确定限度......但根据我们掌握的数据，我们有信心......别忘了我们今年预期GDP增长7%......今年实现预期没什么问题。”

根据这些情况分析，文章得出结论：中国的决策层对增长率并不那么奉若圣旨，他们对7%甚至更低的增幅已经习惯了，这种情况不再是不可想象的，甚至不再是不可谈论的，只不过还不能直说。

（编译：郱书 / 责编：尚清）