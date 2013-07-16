专家称北京内部对港温和力量慢慢抬头

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中国中央政府驻香港联络办公室主任张晓明星期二（7月16日）携多名中联办高官访问香港立法会，并就香港普选等问题发表了谈话。

张晓明的这次访问是自1997年香港主权从英国移交到中国以来，中联办主任首次访问香港立法会，引起各方关注。

在香港的政治评论员刘锐绍对BBC中文网说，张晓明这次前往香港立法会总的效果还是不错的。但是，有关中国官员到立法会拜访议员的建议过去就提出过，都被否决了。这说明，北京接受一些新的做法还是困难重重。

刘锐绍说，张晓明现在毕竟去了香港立法会，最低限度能说明两个问题。

首先，这显示北京愿意提前和“泛民”接触。据了解，北京本来打算在明年二月份，也就是在“两会”召开前夕和香港民主派接触，现在证明他们愿意把时间表提前，是值得肯定的。

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第二，北京过去对同“泛民”接触有很多界限，包括中联办官员能不能在公开场合同“泛民”议员或有代表性的人物握手碰杯，过去这样的建议都是被否决的。现在说明，北京也把过去的一些界限打破了。

内部温和力量

刘锐绍指出，必须要注意的是，这样的接触并不等于政改方案会很快进入核心问题的讨论。这还要看未来一段时间双方互动关系的发展。

刘锐绍进一步指出，许多人认为，北京态度的转变同7月1日43万人上街游行有关系，也和“占领中环”这个目前的热门议题有关系。同时，也存在着有些人认为政改方案不能再拖了这个因素。

刘锐绍指出，不排除上述因素都产生效果的可能，但还有因素值得注意。他说，中国体制内的一些温和派长期地对北京进行游说，北京高层才慢慢接受让张晓明和立法会民主派进行公开的接触。

他说，这样的内部的温和力量相对于那些保守的强硬的力量来讲，现在还是属于少数，但是这次能成功让张晓明到立法会拜会，也说明温和的力量慢慢抬头。这一点值得关注。

对敌谈判策略

中联办主任张晓明在星期二访问香港立法会期间发表谈话说，中国中央政府对香港实现普选的立场和诚意不容怀疑。他同时表示坚决反对“占领中环”行动，形容“违法就是违法，这个性质是改变不了的” 。

刘锐绍说，张晓明有关中央对香港实现普选的立场不容怀疑的有关讲话对“泛民”，包括对香港人，没有太多的推动作用，因为大家需要看到北京的具体方案。

刘锐绍就张晓明批评“占领中环”行动的讲话表示，这是北京的固有态度。“如果他在这方面表示比较宽松，很可能放出错误的信号。”

刘锐绍特别指出，张晓明讲话的特点就是先把一些底线亮出来，然后再和你接触。这样的文化是北京专门对敌人谈判时的一种策略。如果光是采取这样的态度，未来双方的接触还是有一定的障碍。

（撰文：跃生/责编：董乐）