维权律师刘卫国探望许志永被拘押

Image caption 刘卫国探望被拘的许志永时自己也被拘押（图片来自刘卫国推特网页）

总部在美国的“中国人权”组织说，根据网上和该组织的消息，中国维权律师刘卫国探望被拘的许志永被拒，自己也被拘押。

该组织在网站上表示，山东律师刘卫国以受委托代理律师身份要求会见日前被拘捕的新公民运动倡导者、北京律师许志永，但遭到看守所拒绝，数小时后也被以“聚众扰乱公共场所秩序”刑事拘留。

该组织援引中国人权活动人士胡佳所发的推特说，刘卫国律师被北京国安人员带到西城区六铺炕中油宾馆交给山东国保人员，最后可能会被送回山东。

刘卫国早些时候表示，许志永被以扰乱公共场所秩序罪名拘留后，其家属依照许志永早前的交待请他担任代理律师。而他从江苏常熟乘火车赶到北京第三看守所要求会见许志永，但被拒绝。

胡佳表示，刘卫国曾受到当局威胁和警告，要他退出许志永案件。但刘卫国表示不会退缩，如果明天恢复自由仍然要去会见许志永。

财产公示

有消息报道说，北京维权律师李方平、江天勇和陈建刚等人当天晚上刘卫国律师被带到西城区之前在孙村派出所外面要求释放刘卫国，但等候多时一直没有见到他。

周四早些时候，中国公民维权组织、北京传知行社会经济研究所创始人、所长郭玉闪对BBC中文网证实，北京当局当天取缔了该组织。

本周二晚，北京公安局指郭玉闪早期维权活动的合作者、维权法律学者许志永“涉嫌聚众扰乱社会秩序”，刑事拘留了他，并取走他家中的电脑和手机等物品。

据报道，许志永曾是北京邮电大学讲师，是北京民间团体公民联盟创始人之一、中国著名青年法学家、宪政学者和公民维权的领军人物。

他也是中国司法史上“三博士上书”事件即孙志刚事件中建议全国人大废除《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的提议者之一，倡导公民以非暴力的方式维护自己的权益。

有分析认为，许志永此次被抓捕跟他公开倡导推动官员公示财产有关。

（撰稿：立行 / 责编：董乐）