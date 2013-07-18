台湾苗栗县拆除拒绝拆迁的大埔民宅

Image caption 苗栗大埔的拆迁从地方建设的范围扩大到了人民权利问题。

台湾苗栗县政府周四派遣工程队将当地大埔的数栋民宅拆除，被指“趁虚而入、趁人之危”。

苗栗县长刘政鸿则说，是“不得不选择在这个时候”拆除拒绝拆迁的4栋民宅。

由于在拆除时，屋主和反拆迁团体正在台北参加自救会陈情，因此被在野的民进党立法委员吴宜臻批评为“趁虚而入、趁人之危”。

刘政鸿则形容拆除的时机是“老天赐给的机会”，能够在没有人抗争的情况之下拆除，避免了冲突。

他说，如果不执行核定的都市计划，就是县政府违法，希望被拆户能够谅解，而拆除前也已经将屋内财物安置、摄影存证，并指派专人办理认领作业。

在拆除时，部分拆迁户家人和台湾农村阵线等反拆迁团体虽然试图拦阻抗争，但是苗栗县政府出动大批警力，将抗争者架开，拆除工作得以顺利进行。

反拆迁团体指责说，整个土地征收案还在最高法院审理当中，“为何急于拆屋？”，并说“国家纵容、政府鸭霸（台语的霸道之意）、失信于民”。

数名学生则趁台湾总统马英九参加台湾生技月暨生物科技大展开幕典礼发表演讲的时候，高呼“救救大埔”，但是很快便被被安全人员带离，随后总统府表示已经收下陈情信。

至于先前曾经介入协调的副总统吴敦义办公室则说，不再对此一事件发表意见。

（撰稿：威克/责编：李莉）