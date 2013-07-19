上海涉葛兰素史克贿赂案旅行社被停业

Image caption 中国警方调查葛兰素史克在华贿赂案

中国媒体报道，涉嫌协助葛兰素史克药企商业贿赂的上海临江国际旅行社已被当局停业整顿。

官方新华社周四（7月18日）援引上海市旅游局说，上海市有关部门已组成联合调查组，调查涉葛兰素史克贿赂案的上海临江国际旅行社，责成该旅行社暂停旅游业务，接受并配合相关调查处理工作。

上海当地媒体报道说，上海临江国际旅行社有限公司涉嫌参与虚开票据套现等违法活动，“数额巨大，影响恶劣，公安部门正在立案侦查。”

星期五，英文的《上海日报》报道说，临江国际旅行社法人代表翁剑雍被警方拘留。

7月15日，葛兰素史克的四名高管被拘留，警方称他们涉嫌通过旅行社以会务等作为掩护，收受贿赂，并利用旅行社套现。

翁剑雍此前在接受中央电视台采访时说，临江旅行社为葛兰素史克支付了4至50万元的现金。

上海临江国旅自称其是黄浦区旅游局十强旅行社之一。日常主要业务是组织外企高端商务人员在中国及世界各地的会议、会务、会展和培训工作。

翁剑雍在接受中国媒体采访时说，公司高管要用钱，常常会通过旅行社走账，方式则是内部培训会或办年会等会务的形式。

中国警方此前表示，葛兰素史克在过去6年里向700家旅行社与咨询机构转移了30亿元人民币资金，以便向中国政府官员和医生行贿。

周三（7月17日）葛兰素史克证实，旗下（中国）投资有限公司英国籍财务总监已经被中国当局限制离境。

（撰稿：高毅 责编：路西）