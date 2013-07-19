美国要求中国马上释放维权人士许志永

Image caption 维权人士相信许志永因倡议官员公示财产而被警察带走。

中国法律学者兼维权人士许志永近日被北京警方刑事拘留，美国要求中国当局马上放人。

美国国务院发言人哈夫星期四（7月18日）说，美国政府担忧中国当局为了报复许志永揭发官方渎职行为与和平表达个人意见而对他提出起诉。

许志永是在星期二被北京警方带走，北京市公安局公共交通安全保卫分局随后以“涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪”对其刑事拘留。

哈夫说，华府要求中国结束对许志永的人身限制，并且根据中国对国际社会所作出的人权承诺保障其应当享有的人身自由和保护。

美国的声明指出，在许志永被收押前，他据信已被“法外监视居住”超过三个月。

总部设在纽约的“中国人权”组织与北京维权人士胡佳星期四表示，许志永的代表律师刘卫国当天试图到看守所探望未果，自己反被北京大兴区警方抓捕。

据维权网称，自3月底以来，中国至少有24名活跃维权人士被当局羁押，其中不少人曾参与要求官员公示财产活动。

许志永被收押前也是官员公示财产倡议人之一。

（编译／责编：叶靖斯）