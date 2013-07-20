李天一家庭律师否认勒索50万报道

Image caption 李双江家庭律师否认有关李天一曾收到勒索短信的报道

儿子李天一被控强奸的中国军旅歌唱家李双江的家庭律师否认此前媒体有关李家收到勒索50万元短信报道。

李双江之子李天一被控在今年2月与他人轮奸一名女子，有关案件星期五（7月19日）在北京海淀某法院开始闭门审理。

新浪娱乐同日称，李天一在庭上表示，事发后曾收到勒索电话和短讯，向他索要50万人民币。

报道引李天一称，事发后两天曾收到受害一方的电话和短讯，对方索要50万，否则走法律程序。

李家法律顾问兰和则在当天晚间对媒体表示，李天一及其家人从未向新浪以及其他任何媒体提供过有关短信等证据。

他还否认此前有关李天一律师陈枢、王冉迫于压力辞职的说法，并说两位律师将在星期一参加庭前会议。

兰河星期六上午更在其新浪微博发布“公告”称：“今日起，针对李天一案的各种传言，本律师将亲自执笔行文回应，避免话语演绎和曲解，力求精准明晰。媒体朋友有任何提问，都可以直接私信本人，本人会统一回应。在基本事实未终极司法认定之前，请理性围观，嘴下留情，切勿角色代入，重蹈全民审判之覆辙。”

案情回顾

一名女子2月19日报案称，两天前晚上被军队歌手之子李天一等人轮奸。

包括李天一在内的涉案五人于次日被警方刑事拘留，之后因案情复杂被延长拘留一个月。

3月7日，检方表示，李天一等五人因涉嫌强奸罪已被批捕。

5月6日，检方受理北京市公安局海淀分局移送审查起诉李天一等五人涉嫌强奸一案。其间曾退回公安机关补充侦查一次。

6月27日，警方证实李天一案已侦查完结，进入了检察机关审查起诉阶段。

7月8日，检方以李天一等人涉嫌强奸罪向法院提起公诉。

7月19日，李天一等人涉强奸罪一案在海淀区某法院进行闭门审理。

（撰稿/责编：伊人）