“北京超市伤人案一名伤者不治身亡”

Image caption 微博：北京马连道家乐福超市行凶伤人案中已有人身亡

北京《新京报》官方微博透露，周一（22日）中午发生在北京马连道家乐福的伤人案中，其中一名伤者、刘姓中年女士在宣武医院抢救无效身亡。不过，北京有关方面还没有证实这一消息。

新京报的报道还说，在此次伤人案中，还有另外3名伤者，其中包括一名两岁男童。此前《法制晚报》的官方微博称：“孩子伤势较为严重，腹部伤情导致脾已经摘除。”不过，《新京报》则表示脾脏被摘除是误传，但称该男童的确伤势不轻，肠子受伤严重，并引述其家属称，该男童尚未脱离危险。

此外，还有一名12岁男童背部中刀，一名24岁男子则胸部和腰部受伤。

嫌犯在超市购刀伤人

北京公安局的官方微博“平安北京”透露，持刀伤人的嫌疑人是北京当地人，姓王，今年50岁。

而《新京报》报道说，事发超市道具柜台售货员已证实，嫌疑人是在超市以身份证实名购刀后在现场伤人的。

在互联网上，很多人将此事与日前发生的北京大悦城杀人事件以及北京首都机场爆炸事件联系起来。

7月17日，北京朝阳区大悦城发生男子持刀伤人事件，导致两人死亡。北京警方后来称，伤人男子是来自山东的一名精神病患者。

7月20日，同样来自山东的访民冀中星在北京首都机场引爆自制炸药，炸伤了自己。

（撰稿：李文/责编：李莉）