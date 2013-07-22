“葛兰素史克贿案被捕英国人身份揭晓”

Image caption 葛兰素史克承诺积极配合中国警方的调查。

据香港《南华早报》周一（7月22日）报道，此前因涉嫌葛兰素史克（GSK）中国贿赂案被捕的英国人是一家咨询公司负责人。

南华早报引述道琼斯新闻网消息说，于7月10日被捕的英国商人皮特·汉弗莱是风险管理咨询公司ChinaWhys的创始人和总经理。

道琼斯新闻网称，GSK的发言人拒绝证实他们是否曾经聘请汉弗莱为GSK提供有关咨询。

英国外交部的一名发言人则说，他们得知，一名英国公民7月10日在中国上海被捕，他们将向这名公民的家人提供领事协助。

此外，媒体对有关汉弗莱被捕的其他细节一无所知。道琼斯新闻网说，也不清楚汉弗莱以何种罪名被捕以及是否已经获准安排律师。

“熟知中国事务”

据ChinaWhys网站自我介绍，其公司职能是“为发生在中国的棘手商业难题提供创意性解决方法”。

据该网站提供的信息，汉弗莱曾经介入中国与东欧国家事务达27年，在1990年代后期投身风险管理业务之前，曾担任路透社亚洲、东欧和巴尔干地区事务记者20年之久。

另据新华网报道，中国公安部有关负责人最近在北京约见了GSK总公司分管国际事务的总裁阿巴斯·侯赛因，要求GSK全力配合中国警方的调查，积极改进原有的业务和操作模式，为中国患者得到更好的救治作出自己的努力。

GSK在会见后表示，总公司完全支持中国政府的反腐败决心和行动，全力支持中国的医疗改革，并正积极研究在中国的运营模式，希望为中国经济、医疗、环保目标以及满足人们的需求作出重要贡献。