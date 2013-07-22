李天一案庭前会 法律顾问提“案中案”

Image caption 李天一案令其父李双江声誉受损

中国著名军人歌唱家李双江之子李天一涉嫌轮奸案周一（7月22日）举行庭前会议，李家法律顾问兰和在会议后通过微博说，律师们要求对有关人员涉嫌组织卖淫和敲诈勒索的“案中案”进行调查。

兰和说：“此前，我一再强调要将此问题在法庭上明确且强烈提出，并一字不差清楚地写进庭审笔录。”

“该问题得以落实，非常欣慰。如果上述事实一旦查实，有关人员诬告陷害罪责难逃。”

李天一等五人涉嫌轮奸案的庭前会议当天在北京海淀区人民法庭举行，因案件涉及4名未成年人，庭前会议不对媒体开放。

中国媒体报道，李天一的母亲梦鸽今天现身法庭，来去均乘坐出租车，未接受采访。

上周五（19日），李天一案法庭闭门提审，新浪娱乐引述消息报道，李天一在法庭上表示，事发后曾收到勒索电话和短讯，向他索要50万人民币。

李天一表示，原告杨女士曾向他透露自己是陪酒女，并称事后曾给杨女士付钱，两者是卖淫与嫖娼的关系，并不存在轮奸事实。

李家法律顾问兰和后来否认短信勒索的有关报道。

针对兰和提出的要对涉嫌组织卖淫和敲诈勒索的“案中案”进行调查，有网友批评说“轮奸变成组织卖淫，被告变成受害者”；兰和则呼吁不要“舆论审判”。

据中国媒体报道，被害人杨女士的律师田参军表示，当事人希望依法严惩、从重追究5名被告人的刑事责任，他们要为强奸行为付出代价。

田参军说，杨女士因身心遭受重创，将提出民事赔偿，但是具体数额现在不便透露。

案情回顾

一名女子2月19日报案称，两天前晚上被军队歌手之子李天一等人轮奸。

包括李天一在内的涉案五人于次日被警方刑事拘留，之后因案情复杂被延长拘留一个月。

3月7日，检方表示，李天一等五人因涉嫌强奸罪已被批捕。

5月6日，检方受理北京市公安局海淀分局移送审查起诉李天一等五人涉嫌强奸一案。其间曾退回公安机关补充侦查一次。

6月27日，警方证实李天一案已侦查完结，进入了检察机关审查起诉阶段。

7月8日，检方以李天一等人涉嫌强奸罪向法院提起公诉。

（编撰：高毅 责编：李莉）