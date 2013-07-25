中国国家副主席李源潮访问朝鲜

Image caption 李源潮将出席纪念朝鲜战争停战60周年活动

中国国家副主席李源潮星期四（7月25日）前往朝鲜展开访问，他将参加纪念朝鲜战争停战60周年活动。

李源潮一行将对朝鲜进行为期四天的访问。

韩国媒体指出，李源潮是金正恩继承朝鲜最高领导人地位以来访问朝鲜的中国最高级别官员。

虽然中国和朝鲜官方发布的公告没有提及李源潮访问朝鲜期间是否将与金正恩会面，但普遍认为金正恩不会坐视这个与中国加强联系的机会。

韩联社分析称，李源潮前往朝鲜出席纪念朝鲜战争停战活动，突出中朝两国“血盟”，相信朝鲜方面将极度重视这次可向外界显示两国关系仍然密切的机会。

中国和朝鲜

中国高层人士最后一次访问朝鲜是去年11月，当时中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李建国到朝鲜向金正恩通报了中共第十八次全国代表大会情况。

随后朝鲜在今年2月进行第三次核试验，导致中国和朝鲜关系冷淡。

5月下旬，金正恩派特使——朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海访华，并向习近平转交金正恩的亲笔信，并表示朝鲜愿意重返六方谈判。

6月19日，中国外交部副部长张业遂与朝鲜外务省第一副相金桂冠在北京举行了中朝外交部门战略对话。