葛兰素史克任命新的中国区负责人

Image caption 葛兰素承认他们在中国的雇员可能违反了法律

著名英国制药公司葛兰素史克星期四（7月25日）宣布，这家公司的欧洲区副总裁吉瑟罗将出任中国区总经理的职务。

葛兰素史克的发言人还说，原任中国区总经理职务的赖利将继续留在公司高层，帮助公司对中国政府有关行贿指控的调查做出回应。

赖利在7月份早些时候从中国返回英国参加例行会议，目前在位于伦敦郊区的公司总部上班。公司发言人目前拒绝说明赖利是否会返回中国。

但是这位发言人指出，据公司所知，赖利没有受到任何行为不当的指控。

与此同时，中国当局已经解除了对葛兰素史克中国区财务主管内切尔普特所实施的禁止离境限制。

行贿指控

葛兰素史克发言人说，内切尔普特将继续作为公司中国区财务主管，留在中国。

中国当局在上个星期决定禁止内切尔普特离开中国，促使人们对葛兰素史克面临调查的严重程度感到担忧，尽管这位中国区财务主管并没有受到中国警方的逮捕或讯问。

葛兰素史克涉嫌在中国向一些旅行社提供了高达30亿元人民币的资金，向医生和官员行贿。中国警方就这些指控逮捕了4名葛兰素史克中国高管。

葛兰素史克承认自己在中国的某些雇员可能违反了法律，但同时表示在英国的总部并不知情。

美国《纽约时报》在本周早些时候报道说，泄露出的葛兰素史克内部审计文件显示，这家公司在中国业务的违规并不仅限于销售层面，还包括研发。

文件显示，葛兰素史克在上海的研发中心的项目负责人曾在没有得到动物实验结果的情况下授权开始新药的人体试验，一位专家形容这是“不可饶恕的罪恶”。