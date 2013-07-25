香港发展局长涉利益冲突案继续发酵

Image caption 香港发展局长陈茂波（网络图）

香港发展局长陈茂波被爆涉及利益冲突一事在香港继续受到关注，律政司授权检控专员处理陈茂波被检举事宜，而陈茂波面临巨大压力却坚持拒绝辞职。

香港律政司星期四（7月25日）晚间发布消息说，就市民向廉政公署做出涉及发展局长陈茂波的投诉，律政司已经授权刑事检控专员薛伟成处理该事件。

律政司发布的声明表示，刑事检控专员负责处理该事件，包括在日后若有需要时考虑及决定应否对陈茂波做出检控。

拒绝辞职

星期四早些时候，陈茂波出席香港立法会新界东北发展公众咨询会，立法会议员梁国雄高呼“厚颜无耻”、“陈茂波下台”等口号。

梁国雄质疑陈茂波“有何颜面做官”，并拿给他一张“缉拿贪官”海报。

在咨询会上有一位香港新界东北女居民代表发言时自称是陈茂波中文大学师妹，她严辞批评陈茂波家族囤地涉及利益冲突，侮辱了中文大学新亚书院，并引用圣经章节指陈茂波作为基督徒却令主蒙羞。

另外针对陈茂波日前解释买入农地是作为家人休闲之用，这名新界女居民指自己在当地住了这么多年，从来没见过陈茂波和家人去那里休闲。

陈茂波在回应时也引用圣经和新亚书院校歌，指自己加入政府就是要服务社会，自己会和团队一起为市民做事。

廉署跟进

此前，香港媒体报道，本身负责香港新界东北发展计划的陈茂波，其妻子及家族曾经在94年购置了位于新界东北地区范围内的古洞发展区内至少三块农地， 而有关土地一旦被政府征地发展的话，土地持有者可获得超过一千万港元（约128万美元）的赔偿金，因此媒体质疑陈茂波处理新界东北发展有利益冲突，而且指他没有 申报相关利益。

香港社民连立法会议员梁国雄及人民力量代表等周二（23日）上午分别到廉政公署总部，就香港发展局长陈茂波涉嫌严重利益冲突及行为失当提出举报。

香港廉政公署周四对此表示，廉政公署正依法跟进有关的投诉，如有需要会向律政司征询法律意见。

廉政公署声明说，有关投诉的跟进结果将会向独立的“审查贪污举报咨询委员会”汇报，接受其监察。

（撰稿：陈书敏，责编：路西）