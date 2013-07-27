河南连环杀人嫌疑犯丁金华落网
- 2013年 7月 27日
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据中国媒体报道，早些时候连杀5人并致3人受伤的嫌疑人丁金华星期六（27日）落网。
新华网的报道说，“7.25”命案的犯罪嫌疑人丁金华于当地时间27日下午两点左右在河南省禹州市落网。
目前，公安机关正在对其进行突审。
７月25日，河南省西平县人和乡大朱村人丁金华因琐事，先后在驻马店市西平县和漯河市连续作案，造成５死３伤，被警方悬赏通缉。
案发后警方悬赏5万元人民币通缉犯罪嫌疑人。
据中国媒体报道，嫌疑人丁金华星期四（7月25日）在河南省大朱庄连杀3人之后，驾车来到一个家具市场，又杀害了一名商店老板。
丁金华随后劫持了一辆出租车，杀死出租车司机后驾车潜逃。
最近，中国发生多起恶性个人暴力案件。
这是继北京的机场爆炸案、家乐福持刀伤人案和大悦城持刀伤人案之后发生的又一起伤人事件。
而后果更严重的是六月发生在厦门的公交车纵火案，导致47人死亡。
（撰稿：凯露/责编：威克）