港天主教会澄清“占领中环”声明

Image caption 杨鸣章称教区担心在政治问题上默不作声将引来反效果。

罗马天主教香港教区官员澄清近日发表有关“占领中环”争取普选行动的声明称，教会并非表态支持公民抗命，也不是干政。

天主教香港教区副主教杨鸣章星期六（7月27日）对香港媒体说，教会不希望卷入政治角力，但默不作声也可能让人觉得教会与社会脱节，造成反效果。

教区本周在其网站及机关报《公教报》刊登的“紧急呼吁”称，港府应尽快咨询政制改革方案，以避免民间采取“占领中环”行动。

参与发起该行动的香港大学法律学者戴耀庭随后表示希望争取教区支持，杨鸣章回应说，教区愿意与各方沟通，包括北京政府驻港代表。

杨鸣章还谈到，一家圣公会主办的女子中学最近曾邀请戴耀庭与中国全国人大常委范徐丽泰到校就“占领中环”运动演讲，是个很好的示范。他说多角度讨论问题十分重要。

香港教育局局长吴克俭则回应称，学校举行任何“可能会导致学生参与违法活动的事情”，政府都不赞成。

他说，学校“不应该安排或鼓励这类活动”。

此前，香港教区退休主教陈日君枢机称将“有条件支持”“占领中环”运动，但现任主教汤汉枢机則表明不鼓励信众参加。

（撰稿：叶靖斯 责编：威克）