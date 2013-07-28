北京市委书记郭金龙谈薄熙来被起诉

Image caption 北京市委书记郭金龙要求自觉维护中央权威

前重庆市委书记薄熙来被起诉后，北京市委书记郭金龙的有关讲话是中国高层的首次表态。

据《京华时报》报道，北京市委书记郭金龙表示，“对薄熙来案的依法处理，进一步体现了我们党从严治党的根本要求和依法治国的执政理念，以及建设廉洁政治和建设社会主义法治国家的鲜明立场和坚定决心。”

郭金龙还要求“必须严格遵守党的纪律，自觉维护中央权威”。

中国检察机关星期四（7月25日）正式对中共前重庆市委书记薄熙来提起公诉，指控他涉嫌受贿、贪污和滥用职权。

新华社报道称，山东济南市检察院向济南市中级法院对64岁的薄熙来提起公诉，并要求数罪并罚，但报道并未说明开审日期。

相对于薄熙来案发时地方和军队高层纷纷表态拥护中央的做法相比，此次对薄熙来提出公诉后还没有其他地方高层有所表示。

在薄熙来曾经主政的重庆，官方《重庆日报》当天仅仅刊登了新华社有关的报道并刊登《人民日报》评论员的文章“法治没有特区 反腐没有例外”。

当天，官方新华网刊登的评论文章也认为：维护中央政令统一，服从中央领导，为官者不生私念、不谋私利、不专私权，仍是岿然不动之时代主流。

“因为不论经济建设、政治制度创新，还是社会繁荣发展，唯有令出一门，坚决拥护中央的决定，不畏退、不彷徨，方能不偏不倚。”

该评论文章还写道：许多问题官员被揪出之后，我们常常会看到新闻还原他时，会讲述其当政时勤政爱民的一面。但功是功，过是过。 此道理，今天的领导干部和人民群众尤需有清楚的认识。

“一些地方主政官虽说曾是“封疆大吏”，曾在地方的经济社会发展上起到了一定作用，但唯物史观和实践经验告诉我们：人民群众才是历史的创造者。领导干部当然能起作用，但不宜夸大，其作用的发挥，必须时刻以人民的利益为基点，不谋私利，方能长久屹立不倒。”

普遍观察认为，薄熙来下台后，中国官方对其所涉罪行的定调也有所变化。本次指控他涉嫌受贿、贪污和滥用职权，测重他在经济领域的嫌疑，而避开了最初的政治路线之争。

（编写/责编：罗玲）