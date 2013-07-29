苹果：立即调查在华供应商违规雇工指称

Image caption 和硕据悉正在为苹果公司制造“廉价版”iPhone智能手机

美国高科技电子产品巨头苹果公司承诺将“立即”调查在华供应商雇工过程中有违规侵权行为的指称。

日前，总部设在美国的中国劳工观察组织（China Labor Watch）发表调查报告称，苹果公司在华供应商和硕联合科技股份有限公司（Pegatron Corp）有强迫工人加班和雇佣未成年人的行为。

中国劳工观察的报告指出，他们从今年三月到七月的调查中共发现记录了86起侵犯和违反劳工权利的事例。

苹果公司在华发言人表示，针对新的指称将展开调查。

违法指称

中国劳工观察发布的调查报告称，在他们所记录的86起事例中，有36起直接属于违法而另外50起则可以归属为道义范畴。 中国劳工观察组织表示，他们的调查先后在三家和硕在中国大陆的工厂采访了近200名工人。

调查称，和硕工人平均每周工作时间长达66至69小时，违反了中国劳工法有关每周工作时间不得超过49小时的规定； 和硕还被指强迫员工签署声明，谎报少于实际工作时间的加班时间。

调查报告还指称，和硕在中国的七万多名员工中，有很多年龄未满18岁，有的是来自中专学校的学生。

报告甚至指称，和硕的管理人员在雇工面试时特地刷掉孕妇和年龄超过35岁的人，并草草对待新雇工的安全培训。

和硕回应

和硕公司发言人表示尚未见到中国劳工观察的调查报告同时对其中指称予以否认。

这名发言人指出，和硕员工在过去两三个月中的每周平均工作时间只在45只50小时左右； 他还同时指出，公司没有雇佣过未成年员工。

和硕总裁程建中也回应称，要调查这些指称，一旦发现有违法或者是违章行为将采取行动作出纠正。

苹果公司另一在华大型供应商富士康去年十月曾承认雇佣过未成年人。

和硕成为苹果在华几大供应商之一已经有一段时间。 据称，和硕正在制造廉价版iPhone。

（编译：晧宇 / 责编：李莉）