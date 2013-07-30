《财经》杂志透露薄熙来控罪新细节

Image caption 山东济南市检察院指控薄熙来犯有受贿、贪腐和滥用职权

中国《财经》杂志周二（30日）刊登关于前重庆市委书记、政治局委员薄熙来控罪细节的报道。

对薄熙来的受贿控罪是指他1990年代在大连担任市长期间发生的事。

而滥用职权罪，则是指薄熙来在重庆担任市委书记期间，阻止对他妻子谷开来杀害英国商人海伍德一案的调查。

上星期，中国山东济南市检察院指控薄熙来犯有受贿、贪腐和滥用职权。

薄案被认为是自1976年打倒四人帮以来，中国最大的政治丑闻。

《财经》杂志的文章还提到20年来与薄熙来关系密切的商人徐明，称他是最大的对薄熙来的行贿者。

徐明是大连实德集团的创始人，也是中国最富裕的人之一，他在去年当局宣布解除薄熙来职务的前一天被捕，至今没有再公开露面。

路透社记者说，薄熙来的律师李贵方拒绝对《财经》杂志未透露消息来源的报道作评论。

薄熙来利用职权保护妻子谷开来，阻止重庆市公安局长王立军调查谷开来杀害英国人海伍德的指称，而王立军和谷开来都在去年被判刑。

《财经》杂志还证实了上周在香港的《南华早报》的报道说，薄熙来受贿2千5百万元人民币，还侵吞了5百万公款，对他的审判最早可能在8月初开始。

“令人难以置信”

路透社说，在公检法都由共产党控制的中国，薄熙来肯定会被判有罪，因为检察院和法院都不可能挑战党早些时候对薄熙来的指责。

分析人士说，在这一政治丑闻发生一年多之后，把对薄熙来的指控集中在贪腐、受贿和滥用职权这3项罪名上，是为了减少薄案带来的政治影响。

而薄熙来受贿行为的发生时期被定在1990年代，更是让人提出疑问，这样一个多年来一直活跃在高层官场的人，只在20来年前犯有受贿罪，实在令人难以置信。

中国当局之所以把薄熙来的控罪限制在一个狭窄的范围，是为了使执政的共产党的形象尽可能少的受到损害。

中国当局还在对重庆的中层官员作调查，调查对象包括重庆市办公厅前主任吴文康和重庆市南岸区委书记夏泽良。

（编译：嵇伟 责编：董乐）