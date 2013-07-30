福州大学3名教师非礼港机场人员将受审

Image caption 案发时，机场巡逻警员听到女职员呼救，将众被告拘捕。

福州大学三名男教师及一名师范女生，日前随团在香港机场准备转飞内地时，疑不满航班被取消，突然发难“围攻”地勤人员，其中一名男教师更涉从后“熊抱”女地勤，非礼其胸部，另外数人也因推撞地勤人员被判罚款。涉非礼的教师否认控罪，保释候审。

据香港《明报》报道，3名男被告陈新(32岁)、苏思文(31岁)及李登峰(47岁)分别报称在福州大学任教化学、政治及管理；女被告吴炜頔(21岁)则为河北师范大学学生。

苏思文7月29日承认损坏张姓女地勤员的职员证，就刑毁罪罚款2500元(港币下同)及赔偿100元；李登峰及吴炜则承认袭击陈姓女地勤员，就普通袭击罪分别罚款3000元及2500元，以及各赔偿500元。陈新否认非礼张姓女地勤，获准以1万元保释，案件8月14日开审。

本月26日傍晚，众被告从印尼巴厘岛飞抵香港机场，准备转飞福州。航班于当晚约10时40分取消并延至翌晨9时，香港航空3名职员遂陪同众被告到一号客运大楼取行李，以及为他们安排酒店，其间众被告一直就取消航班投诉。

突然，陈新涉从后抱紧张姓女地勤，双手触及其胸部，苏思文也将张的职员证扯断；李登峰则大力拉扯陈姓女地勤的职员证，导致其颈部痛楚；吴炜頔更将陈推跌。巡经警员听到职员呼救，将众被告拘捕。

根据网上资料，李登峰为福大管理学院院长助理，发表论文逾200篇。他29日求情称，犯案是因急于回家探望发烧的儿子，故失去常性。

（撰稿/责编：路西）