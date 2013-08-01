中国八一建军节推出《光荣使命》网络游戏

Image caption 中国八一建军节推出《光荣使命OL》游戏

中国在8月1日建军节之际推出一款网络军事游戏，让参加者在游戏中捍卫与日本有主权争议的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）。

游戏者手持冲锋，和解放军一同与日本“鬼子”作战，还可以在中国首艘航母上与敌人展开“生死搏斗”。

游戏者拉动手榴弹炸死最后一个敌人时，会听到祝贺声音称“鬼子全部被消灭了”。

日本防卫省对这款游戏拒绝置评。

《光荣使命ＯＬ》的母体是单机版的《光荣使命》，由南京军区主导开发。

《光荣使命ＯＬ》８月１日全面向普通网络游戏爱好者首发，进一步完善后将在军网中运行。

这款游戏由无锡巨人网络与南京军区联合开发。

巨人网络相关负责人说，《光荣使命ＯＬ》一招一式均由现役特种兵动作捕捉，由现役军人全程配音。

（编译：凯露/责编：董伦）