深圳实施“好人法” 好人是否还难当？

Image caption 小悦悦事件引发了对道德问题的激烈辩论

被称为"好人法"的《深圳经济特区救助人权益保护规定》周四（8月1日）开始实施。中国媒体报道，该规定旨在解决“好人难当”的尴尬，对诬陷施救者将予以严惩。

深圳实施的该法是中国首部保护救助人权益的法规。该《规定》指出，被救助人主张其人身损害是由救助人造成的；或者主张救助人在救助过程中未尽合理限度注意义务加重其人身损害的，应当提供证据予以证明。没有证据证明或者证据不足以证明其主张的，依法由被救助人承担不利后果。

好人难当？

中国媒体频频报道“好人”帮人反被诬陷或被勒索钱财的事件。2006年南京市民彭宇称在公共汽车站发现一名老太太跌倒，跑过去将其扶起并送其去医院检查，其后被跌倒老人指成肇事者，要求赔偿医疗费。双方无法和解，最终对簿公堂。

2009年，南京市一名老汉在跌倒在公交车后门爬不起来，身后的乘客不敢上前救助。直到老汉大喊：“是我自己跌的，你们不用担心。”这时才有乘客敢上前救助他。

2011年，广东省佛山市女童悦悦被汽车反复碾压，女童身边经过的18个路人，对此不闻不问，直到一名清洁女工把悦悦抱到路边并找到她的妈妈。该事件引发民间和网络关于道德的大讨论。

后顾之忧

深圳实施的新规说，立法的目的在于遏制在紧急情况下救助他人反被诬告陷害的社会不良风气，解决救助人因好心施救而可能产生的民事责任问题，解除公众对实施救助行为后顾之忧。

该《规定》说，被救助人捏造事实，诬告陷害救 助人，构成违反治安管理规定行为的，依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

此外，被救助人诬告陷害救助人的，处理机关应当在法律文书生效之日起15个工作日 内将处理结果通知公共征信机构，录入个人信用记录系统。

《深圳特区报》采访该法规起草者、深圳市法制研究所所长周成新说，他是在看到一位留美博士文章《美国为啥“雷锋”多？》后受到启发，最终提出该法。

周成新说，文中提到美国法系里的《好撒玛利亚人法》（Good Samaritan laws），施救者因其无偿的救助行为，给被救助者造成某种损害时免除责任的法律条文，从而支撑了美国见义勇为的风气。

有网友说，该法能提升中国的“正能量”。不过也有网友对该法能否凑效表示疑问。一网友在新浪网留言：“就算深圳出台好人法也没用，17岁的女孩好心送孕妇回家，居然是一场骗局！！真心说一句，以后我遇上了，我绝对不敢出手帮助任何一个路上那个陌生人，说我冷血也好，我可不敢拿自己的生命作赌注。”

（撰稿：高毅 责编：董乐）

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善心如果被社会影响而动摇，那么这个善心是很不可靠的，只有信仰坚定的人才知道善心是不会因为别人的各种行为而动摇，大陆需要开放很多思想限制，大家很有必要重新正确学习信仰。Philips