台政府欢迎美国众院台湾政策法案

林楠森

BBC中文网台湾特约记者

2013年8月2日

图像加注文字， 《2013台湾政策法案》规定台湾驻美代表处及美国驻台机构都应悬挂国旗。

台湾政府欢迎美国众议院外交委员会通过的《2013台湾政策法案》，並对美国国会表达了感谢。

台外交部发言人高安对BBC中文网说，美国国会继支持台湾成为国际民航组织ICAO观察员法案后，再一次以具体行动展现对中华民国的支持，外交部对此表示感谢与肯定。

高安提到的美国支持台湾参与国际民航组织法案，是参众两院通过后上个月由总统奥巴马签署，而众院外交委员会主席罗艾斯即为该法案主要推动者之一。

罗艾斯在《2013台湾政策法案》通过后发表声明说，在美国于此一重要区域推动贸易、人权及安全下，该法案是对美国民主盟邦传送出强烈支持的信息。

众院外交委员会是在无异议下通过此一法案，高安说这充份显示了美国国会对相关议题的支持，外交部对此表示感谢。

此一法案除了具体授权美国总统出售四艘派里级导弹巡防舰，接受台湾对F16 C/D型战机的要求外，并规定台湾驻美代表处及美国驻台机构都应悬挂国旗。

法案并且列出了美国对台六大保证，保证的项目包括了不设定对台军售终止期限，也不会就对台军售事先同中国协商等。

中国媒体就此一法案引述北大国际关系学院教授朱锋说，法案只是表达了众院外交委员会的立法意向，不能代表众院意见，且要形成最终立法还需经参众两院通过，最终再交由总统签署才能生效。

该报导说众院外交委员会通过的此一法案无任何法律效力，＂离美国真正对台销售武器更是距离遥远＂。

对于中国传媒此一报导，台外交部发言人高安则表示不予置评。

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