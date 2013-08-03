台湾立法院朝野政党持续对峙

Image caption 民进党立委占据主席台以阻止立法院通过核四公投案

台湾立法院周六（8月3日）虽没有会议，但周五爆发冲突的朝野立委仍呈对峙，民进党与台联党等在野党立委仍占有主席台，国民党立委则发出甲级动员要夺下主席台。

周五在立法院外丢掷猪粪的民间反核人士激烈抗议也暂时休止，一些相互声援的公民团体将在周六晚间前往总统府前，对洪仲丘案向当局表达不满。

人数具有优势的国民党立委在周五的五波冲突未能夺下主席台。在下周二立院临时会结束前，民进党立委已表明不会撤离主席台，国民党立委则表明将继续攻夺。

相对于民进党立委全天24小时守住主席台，国民党立委未全天候出现在议场，而是伺机发动攻夺。

以周六午前的状况来说，在国民党立委未出现议场下，双方并未发生周五那种短兵相接的肢体冲突。

公投

在野党占据主席台使得国民党无法运用其优势席位表决通过核四公投案，阻挡此一公投案的民进党一向主张人民应有公投权力，而国民党对公投则一向反对，但在这次的核四公投案中则是国民党力推，民进党力阻。

国民党主席马英九说民进党主张公投几十年，前主席林义雄还全岛苦行要求核四公投，现在怎么都不出来？

林义雄对马英九喊话并无回应，他此前批评马提出的核四公投案是政治游戏，并说＂习惯专制的国民党政权，为了阻遏人民作主的公投潮流，在2003年制定了公民投票法，以非常不合理而严苛规定，使公投几乎不可能举办或通过＂。

台湾在2003年制定的公投法是由当时也掌握立法院席位优势的国民党主导，国民党虽然主张兴建核四，但其题目是＂你是否同意核四停建＂，而非＂你是否同意兴建核四＂。

若核四公投如同台湾其它举办过的其它公投一样，因未达投票门坎而不通过，在负负得正下国民党将可以民众不反对的理由持续兴建，尽管多数民调都显示人们对核四安全疑虑甚深。

专家去职

与台湾近期的一些抗议活动一样，对当局兴建核四的反对许多时候超越了蓝绿政党间的对抗，而有公民社会的积极介入。

对于专业的核电站安全问题，虽然舆论与公民团体质疑不断，但官方无疑地具有更大的解释权，不过即使是官方的核电安全顾问也公开表达疑虑。

由官方经济部聘任为核安顾问的前美国通用电气核工程师林宗尧，本周即因为公开了核四安全评估报告而去职。

林宗尧说虽然经济部要求他不得对外公布，但他认为只有把真实情况告诉社会大众与立委，人们才能做出正确的判断。

（责编：伊人）