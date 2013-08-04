陕西医生被控拐卖婴儿 至少七家受害

陕西省卫生厅要求彻查渭南市富平县妇幼保健院产科副主任涉嫌拐卖多名新生婴儿案件。

富平警方7月中旬接获一对年轻夫妇报警，称富平妇幼保健院产科副主任张某涉嫌拐卖他们刚出生的儿子。

报警人称，张某以婴儿感染梅毒和乙肝并有先天残疾为由骗得家长自愿放弃孩子。

由于随后产妇体检没有发现张某所称其所感染的梅毒和乙肝病毒，这对年轻夫妇才知道自己受骗。

他们称报警后张某的家人曾找到他们称愿意出2万元“私了”，遭到拒绝。

警方调查后称，张某用欺骗手段骗得孩子父亲签字放弃新生儿后，几个小时后就将婴儿以2.16万元价格卖给山西省两名人贩子。

警方目前已经将张某以及来自山西的两名人贩子羁押，但婴儿已经被转卖，目前正在追查婴儿的下落。

有关案件见诸报章和网络后，富平县又有另外6家居民报警，称曾被张某以类似手段说服放弃婴儿。

根据报警，张某拐卖婴儿的活动可能已经持续了至少7年。

陕西省卫生厅指出，根据报警，张某欺骗婴儿家长得到妇幼保健院部分其他工作人员的配合，包括给家长提供虚假的化验单等。

陕西卫生厅下令对有关人员进行调查，并根据其行为给予相应的职业、纪律以及法律制裁。