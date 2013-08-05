陕西遭医生拐卖婴儿于河南获救

陕西富平县警方称，当地一名遭产科医生拐卖的新生婴儿已经在河南被找到。

富平警方星期日（8月4日）凌晨在河南安阳市黄县一个村庄内找到了出生当天就被接生的医生拐卖的男婴。

警方称，婴儿目前已经返回富平，将进行DNA鉴定。

涉嫌拐卖婴儿的富平妇幼保健院妇产科副主任张某已经被刑事拘留。另外，警方还羁押了五名涉嫌贩卖人口的嫌疑人。

另外，其他六起最新的指责张某拐卖婴儿的报警也正在调查中，富平警方承诺将追查到底。

新华社报道称，富平妇幼保健院的院长、主管业务的副院长、以及分管护理工作的工会主席均已经被免职。

同时陕西将对全省的医疗机构进行医德、医风、医纪的大规模检查和整顿。

案件

7月20日，陕西富平警方接获当地农民来国峰报案，称其妻子7月16日前在县妇幼保健院分娩产下一子，但孩子遭该医院妇产科副主任张某拐卖。

来国峰称，张某对他及家人声称产妇感染梅毒及乙肝，孩子肯定同样被感染，并称孩子生下将带有严重残疾。

在张某的不断施压和说服下，来国峰同意签字放弃孩子，并支付100元给张某作为处理孩子的费用。

7月19日，来国峰的妻子在另外一家医院检查发现根本没有感染梅毒和乙肝，来家才意识到自己被骗。

有关案件见诸媒体后，富平县又有另外六户居民报警，称有类似经历在张某恐吓说服下放弃孩子，其中最早的发生在2006年。

（撰写/责编：伊人）